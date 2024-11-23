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婁燁「一部未完成的電影」奪金馬大獎 微博討論卻遭封禁

記者陳宥菘／即時報導
中國大陸導演婁燁的「一部未完成的電影」抱回台灣金馬獎最佳劇情片、最佳導演兩項大獎，但獲獎訊息在微博遭到封禁。（取材自微博）
中國大陸導演婁燁的「一部未完成的電影」抱回台灣金馬獎最佳劇情片、最佳導演兩項大獎，但獲獎訊息在微博遭到封禁。（取材自微博）

台灣第61屆金馬獎於台北時間23日晚間頒獎，中國大陸導演婁燁的「一部未完成的電影」抱回最佳劇情片、最佳導演兩項大獎，然而，由於該片真實記錄下大陸三年的新冠病毒（COVID-19）疫情，遭大陸封殺，未能上映，23日晚間在微博上刊登婁燁或電影獲獎的相關訊息也遭到封禁，大陸各大媒體也未見相關報導。

「一部未完成的電影」以「偽紀錄片」形態講述2020年初，一個電影製作組在武漢拍片，不料武漢因爆發新冠疫情而突然封城，劇組人員被關在旅店裡隔離，不得不面對種種挑戰。片中引用大量社群網路影片與手機直拍素材，記錄包括吹哨人李文亮、武漢隔離艙病人跳廣場舞、上海烏魯木齊中路的「白紙運動」等。

金馬獎雖從2019年起遭北京當局封殺，但每當頒獎結果揭曉後，大陸微博等社交平台也都能看到豐富的討論。然而，抱回本屆金馬獎大獎的「一部未完成的電影」因議題敏感，相關討論遭到封禁。有電影「博主」刊登婁燁獲得最佳導演的獲獎感言，但半小時之後文章連結已顯示「暫無查看權限」。

直接搜尋婁燁或是「一部未完成的電影」等關鍵字，僅有零星幾則關於金馬獎的貼文。值得一提的是，這些文章為了避開審查，會在婁燁名字中間插入空格，或者以「影電的成完未部一」或英文片名「An unfinished film」等來呈現。

電影製片、婁燁妻子馬英力在獲頒最佳劇情片時發表感言表示：「這部影片太特別了，它不是一個正常的製作，也不是一個從頭到尾都計畫好的」、「這是一個我們作為創作者，作為電影人，對於這個可能也還沒有完成的、稍微完成的時代的一點點記憶和紀念。」

另外，在「漂亮朋友」中飾演深櫃男同志角色，奪下本屆金馬影帝的大陸男演員張志勇，以及講述大陸1950年代土地改革時期地主後代的電影「沃土」獲得最佳改編劇本等，這些結果在大陸社交平台上都未有顯著討論。

本屆金馬獎，登上微博熱搜的話題有幾個，包含「金馬獎將追贈鄭佩佩終身成就獎」、「金馬獎紅毯」、「許光漢吳君如借位接吻」和「金馬影后鍾雪瑩」等，但點入「金馬影后鍾雪瑩」詞條，則會顯示「抱歉，該話題內容未予顯示」，未能見到話題閱讀量、討論量等數據，搜尋「金馬61」亦會有相同結果。

在微博點入「金馬影后鍾雪瑩」和「金馬61」詞條，會顯示「抱歉，該話題內容未予顯示...
在微博點入「金馬影后鍾雪瑩」和「金馬61」詞條，會顯示「抱歉，該話題內容未予顯示」，未能見到話題閱讀量、討論量等數據。（取材自微博）

根據金馬執委會資料，本屆金馬獎總共有718部作品報名，其中大陸電影276部作品，是近年數量最多的，只比台灣電影少一部。

武漢 微博 疫情

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