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衛生巾「縮水」態度還差 中網瘋量長度 品牌出面道歉

中國新聞組／北京23日電
媒體對衛生巾品牌「ABC」進行實際測量，也發現長度有偏差。(取材自新京報)
媒體對衛生巾品牌「ABC」進行實際測量，也發現長度有偏差。(取材自新京報)

中國多個衛生巾(衛生棉)品牌近來陸續被爆出尺寸縮水、偷工減料等質量問題，品牌方未解決，甚至嗆消費者「接受不了可以不買」引發眾怒。衛生巾品牌「集體塌房」怒火延燒，相關話題半個多月來打破「七天傳播定律」頻登上熱搜，不僅帶火了醫用衛生巾，也引發女性消費者不滿衛生巾迄無進一步國家標準，批評女性權益未受到重視，呼籲正視女性實際需求和合理訴求。

據貝殼財經報導，最近很多品牌衛生巾都被曝出現問題，除都存在「缺斤少兩」，其實際長度小於外包裝標明的長度，一款ABC衛生巾的棉長甚至短差30mm，衛生巾的衛生標準也引發消費者質疑。ABC店鋪客服向網民解釋稱，機器生產的衛生巾的確會存在偏差，「如果覺得接受不了可以不買」。這一回應被用戶認為態度惡劣，呼籲對ABC產品進行抵制。

被指偷工減料態度還差，ABC品牌創始人向大眾鞠躬致歉。(取材自界面新聞)
被指偷工減料態度還差，ABC品牌創始人向大眾鞠躬致歉。(取材自界面新聞)

為此，ABC品牌創始人鄧景衡昨發視頻道歉，指這是一場公關災難，12月公司會有優化後的產品推出，而在2025年3月也會實現全線產品「國標零負差」。 

社交平台上很多網友開始自己動手測量自用衛生巾長度。(取材自貝殼財經)
社交平台上很多網友開始自己動手測量自用衛生巾長度。(取材自貝殼財經)

社交平台上很多網民開始自己動手測量自用衛生巾長度。結果發現偷工減料問題果然不只一家。一夜之間，衛生巾品牌彷彿突然迎來了「集體塌房」。社交媒體中，網民們紛紛曬出自己的測量數據，製作成表格在坊間流傳。有人還開始打開手電筒檢查衛生巾內容物，對衛生巾質量的恐慌和不滿在網上蔓延，相關話題頻頻衝上熱搜。

「粉紅稅」再次被廣泛討論，據明報報導，有女網民指女性在同類商品上往往需要花費比男性更多的錢，而女性平均工資卻比男性低。「中國婦女報」也發聲稱必須正視女性實際需求和合理訴求，少一些忽視、多一些正視，少一些套路、多一些真誠。

種種隱憂中，網民們找到了新的替代方式，將目光轉向標準更高的醫用級衛生巾，造成醫用級衛生巾搜索量飆升。

據報導，因為受到生產工藝、製作流程等因素影響，衛生巾的長度原本會有一定程度誤差。在行業通行的國家GB/T8939-2018衛生巾(護墊)標準中，寫明允許衛生巾和衛生巾護墊的全長偏差在±4%之內，但GB/T是推薦性標準，並不是強制標準。衛生巾國家標準計畫正在起草中，預計將在明年下半年公布。

3月8日，山西太原，某超市進行衛生巾強力促銷活動，吸引不少女士前來購買。(中新社...
3月8日，山西太原，某超市進行衛生巾強力促銷活動，吸引不少女士前來購買。(中新社)

衛生巾問題為什麼引發如此關注？據統計，2022年中國女性衛生用品規模約為991億元（人民幣，下同），2023年就已超過千億。一名女性一生大約需要使用1.5萬片衛生巾，總花費在3 至5萬元之間，是個龐大的市場，也攸關女性權益。貝殼財經評論指出，「衛生巾迫切地需要有更符合現代的新標準。作為剛需消費品，衛生巾需要的是一把真正的尺」。

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