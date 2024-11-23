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護照畫「驗訖章」不准出境 網：太較真了、又不是集郵

中國新聞組／北京23日電
一名中國旅客在護照上自行手繪一枚驗訖章被拒絕出境。（取材自極目新聞）
一名中國旅客在護照上自行手繪一枚驗訖章被拒絕出境。（取材自極目新聞）

「#旅客在護照上畫驗訖章被拒絕出境#」近日登上微博熱搜，引發網民們的廣泛討論。

長江雲新聞報導，近日，一名中國旅客在護照上自行手繪一枚驗訖章，被北京機場邊檢站移民管理警察執行勤務時發現，隨即該旅客被拒絕出境。

經調查，當事人係某企業海外項目的工程師，上一次通過快捷通道出境時，護照上沒有加蓋驗訖章，因想在護照上留存成對驗訖章作為紀念，但又不知道可以補蓋驗訖章，遂在護照上自行手繪一枚驗訖章。此行為已構成未持有效出入境證件出境，該站最終對當事人作出不准出境決定。

話題一出，網民們炸了鍋，紛紛發表評論。有網民表示，這麼嚴肅的證件，隨意塗改、塗鴉是違法行為吧；也有網友規勸：「畫得挺好的，以後千萬別畫了……」；還有網民連發質疑：「這又不是集郵卡，為什麼這麼較真？能正常出行不就可以了嗎？」「集郵也是集真的，哪有集假的？」

實際上，在護照上隨意塗畫，違反相關規定，會對證件有效性產生影響，最終會影響旅客的出入境行程。

上海邦信陽（武漢）律師事務所管理合夥人羅勝律師表示，出入境驗訖章是證明公民出境入境行為的重要依據，不可隨意塗抹刮擦，更不可私自變造。塗改驗訖章屬變造出入境證件行為，違反「中華人民共和國出境入境管理法」有關規定，將承擔相應法律責任。

國家移民管理局辦理口岸通關與邊境通行的工作人員介紹，中國公民自助通關後未離開邊檢現場的，可以當地向邊檢人員提出補蓋驗訖章需求，由邊檢機關安排補蓋驗訖章，僅限當天有效。中國公民自助通關後已經離開邊檢現場的，可以向當地公安機關出入境管理部門或邊檢機關查詢出入境紀錄，或者在「移民局12367」小程序上查詢。

除護照外，羅勝律師還提醒，身分證、駕駛證、結婚證等國家頒發的證件都不能隨意塗改，塗改不僅會導致證件失效或無法正常使用，還可能會觸犯相應的法律法規。

移民 邊境 華人

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