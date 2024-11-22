從「冰墩墩」到「蛇墩墩」中國頂流吉祥物紅什麼？

11月22日，北京市民在王府井工美大廈內拍攝展出的墩墩系列全家福。（中新社）

還記得兩年多前的「一墩難求」嗎？

22日，北京冬奧 吉祥物「冰墩墩」蛇年新春特別版——「蛇墩墩」系列新品在北京、上海等地率先開售，熱度不減。從冬奧會賽時的「一墩難求」到近年來的新品迭出，「冰墩墩」實現了從「網紅」到「長紅」的持續高光。大眾對「冰墩墩」的喜愛為何經久不衰？「頂流」背後，有何長紅密碼？

22日開售當天，早上不到8點就有消費者在北京王府井工美大廈門前等待。前來購買「蛇墩墩」的吳曉舉對盲盒系列最感興趣，他希望能擁有手持元寶的金色隱藏款「財星蛇墩墩」。「還記得2022年初，冰墩墩非常搶手，現在十二生肖系列新品的設計更加多樣，可選擇的產品也更多。」他說。

北京冬奧期間，賽場內外的官方特許商品零售店均排起長隊，「冰墩墩」火爆出圈，受到世界各地參賽人員和民眾的熱捧，這只憨態可掬、身著「冰殼」的熊貓無疑是冬奧會聚光燈下的一大焦點。

在北京冬奧開幕前兩年時間裡，僅以吉祥物毛絨玩具為例（當時「冰墩墩」和「雪容融」可共同包裝銷售），總共賣出約9萬對。而截至2022年底，「冰墩墩」毛絨玩具的總銷售量已超過550萬隻。

這在奧林匹克歷史上是一次重要的創新與突破。有了這個突破，才有了接下來的「虎墩墩」、「兔墩墩」、「龍墩墩」、「蛇墩墩」……「冰墩墩」與中國生肖文化的結合如今已成為消費者在新年之際翹首以盼的產品。

11月22日，北京市民在王府井工美大廈內排隊購買蛇墩墩。（中新社）

冬奧冠軍武大靖說：「吉祥物是一屆奧運 盛會的標誌，冰墩墩對於中國選手和觀眾而言具有特殊意義。這些年我也在持續收集冰墩墩系列新品，它已經不僅是吉祥物，更是一種精神象徵，代表著活力、拼搏與創新。」

每年換裝的「冰墩墩」是否早有設計？廣州美術學院教授、「冰墩墩」設計團隊負責人曹雪介紹：「其實在冰墩墩設計之初，我們只是圍繞冰雪元素和熊貓形象進行創作，想努力設計出一款富有時代感、能夠表達溫暖和愛心的吉祥物，當時並沒有考慮再做加法。」

「也正是因為冰墩墩簡約的形象，才讓12生肖衍生產品的設計擁有更大空間，為新產品的推出打下良好基礎。」曹雪說。

每一款新春特別版「冰墩墩」都融入了中國文化元素，可謂細節滿滿。去年底的「龍墩墩」以「舞龍」、「四海龍王」等傳統文化內容作為創意基點，代表著人們對風調雨順、平安、豐收的美好期望。而「蛇墩墩」以民間傳說《白蛇傳》為靈感來源，頭部裝飾以傳統京劇 中的「白娘子」和「小青」造型為藍本，有「靈蛇獻瑞」的寓意。

深挖中華傳統文化，結合12生肖對「冰墩墩」不斷創新，讓公眾既熟悉又充滿新鮮感。

「冰墩墩」收藏愛好者張文全說：「一直覺得蛇墩墩的設計難度比較大，在發佈現場看到紅色外觀的蛇墩墩毛絨玩具，感覺很喜慶。」

「蛇墩墩」系列新品包括毛絨玩具、徽章、冰箱貼、鑰匙扣等，其中5個「蛇墩墩」手辦各具特色，它們手持如意、葫蘆、壽桃、桃花、元寶等道具，分別用福、祿、壽、喜、財表達「五福臨門」的美好祝願，傳遞幸福與吉祥。

明年將迎來蛇年以及北京冬奧三周年，「蛇墩墩」將於今年12月在全國各地陸續上市銷售，讓奧林匹克文化在中國持續煥發新活力。

中央美術學院設計學院副院長林存真表示，近年來，大眾對傳統文化的關注度越來越高，特別是年輕人喜歡追「國潮」，鍾愛有文化背景和內涵的特色文創產品，「冰墩墩」十二生肖系列符合人們的需求，同時能夠引領消費潮流，激發經濟活力。

在曹雪看來，「冰墩墩」的意義跨越時空。在時間層面，過去兩年多來，它的價值和熱度不斷增加，真正發揮了奧運遺產持續傳播奧林匹克文化和精神的作用，可以說是「史無前例」；在空間層面，「冰墩墩」受到世界各地人民的喜愛，他們的文化背景各不相同，但是對於文化的熱愛是相通的，凸顯了中華文化的魅力。