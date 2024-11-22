我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

世說新聞╱直擊洛杉磯車展 新電車沒方向盤

從「冰墩墩」到「蛇墩墩」中國頂流吉祥物紅什麼？

新華社／北京22日電
11月22日，北京市民在王府井工美大廈內拍攝展出的墩墩系列全家福。（中新社）
11月22日，北京市民在王府井工美大廈內拍攝展出的墩墩系列全家福。（中新社）

還記得兩年多前的「一墩難求」嗎？

22日，北京冬奧吉祥物「冰墩墩」蛇年新春特別版——「蛇墩墩」系列新品在北京、上海等地率先開售，熱度不減。從冬奧會賽時的「一墩難求」到近年來的新品迭出，「冰墩墩」實現了從「網紅」到「長紅」的持續高光。大眾對「冰墩墩」的喜愛為何經久不衰？「頂流」背後，有何長紅密碼？

22日開售當天，早上不到8點就有消費者在北京王府井工美大廈門前等待。前來購買「蛇墩墩」的吳曉舉對盲盒系列最感興趣，他希望能擁有手持元寶的金色隱藏款「財星蛇墩墩」。「還記得2022年初，冰墩墩非常搶手，現在十二生肖系列新品的設計更加多樣，可選擇的產品也更多。」他說。

北京冬奧期間，賽場內外的官方特許商品零售店均排起長隊，「冰墩墩」火爆出圈，受到世界各地參賽人員和民眾的熱捧，這只憨態可掬、身著「冰殼」的熊貓無疑是冬奧會聚光燈下的一大焦點。

在北京冬奧開幕前兩年時間裡，僅以吉祥物毛絨玩具為例（當時「冰墩墩」和「雪容融」可共同包裝銷售），總共賣出約9萬對。而截至2022年底，「冰墩墩」毛絨玩具的總銷售量已超過550萬隻。

這在奧林匹克歷史上是一次重要的創新與突破。有了這個突破，才有了接下來的「虎墩墩」、「兔墩墩」、「龍墩墩」、「蛇墩墩」……「冰墩墩」與中國生肖文化的結合如今已成為消費者在新年之際翹首以盼的產品。

11月22日，北京市民在王府井工美大廈內排隊購買蛇墩墩。（中新社）
11月22日，北京市民在王府井工美大廈內排隊購買蛇墩墩。（中新社）

冬奧冠軍武大靖說：「吉祥物是一屆奧運盛會的標誌，冰墩墩對於中國選手和觀眾而言具有特殊意義。這些年我也在持續收集冰墩墩系列新品，它已經不僅是吉祥物，更是一種精神象徵，代表著活力、拼搏與創新。」

每年換裝的「冰墩墩」是否早有設計？廣州美術學院教授、「冰墩墩」設計團隊負責人曹雪介紹：「其實在冰墩墩設計之初，我們只是圍繞冰雪元素和熊貓形象進行創作，想努力設計出一款富有時代感、能夠表達溫暖和愛心的吉祥物，當時並沒有考慮再做加法。」

「也正是因為冰墩墩簡約的形象，才讓12生肖衍生產品的設計擁有更大空間，為新產品的推出打下良好基礎。」曹雪說。

每一款新春特別版「冰墩墩」都融入了中國文化元素，可謂細節滿滿。去年底的「龍墩墩」以「舞龍」、「四海龍王」等傳統文化內容作為創意基點，代表著人們對風調雨順、平安、豐收的美好期望。而「蛇墩墩」以民間傳說《白蛇傳》為靈感來源，頭部裝飾以傳統京劇中的「白娘子」和「小青」造型為藍本，有「靈蛇獻瑞」的寓意。

深挖中華傳統文化，結合12生肖對「冰墩墩」不斷創新，讓公眾既熟悉又充滿新鮮感。

「冰墩墩」收藏愛好者張文全說：「一直覺得蛇墩墩的設計難度比較大，在發佈現場看到紅色外觀的蛇墩墩毛絨玩具，感覺很喜慶。」

「蛇墩墩」系列新品包括毛絨玩具、徽章、冰箱貼、鑰匙扣等，其中5個「蛇墩墩」手辦各具特色，它們手持如意、葫蘆、壽桃、桃花、元寶等道具，分別用福、祿、壽、喜、財表達「五福臨門」的美好祝願，傳遞幸福與吉祥。

明年將迎來蛇年以及北京冬奧三周年，「蛇墩墩」將於今年12月在全國各地陸續上市銷售，讓奧林匹克文化在中國持續煥發新活力。

中央美術學院設計學院副院長林存真表示，近年來，大眾對傳統文化的關注度越來越高，特別是年輕人喜歡追「國潮」，鍾愛有文化背景和內涵的特色文創產品，「冰墩墩」十二生肖系列符合人們的需求，同時能夠引領消費潮流，激發經濟活力。

在曹雪看來，「冰墩墩」的意義跨越時空。在時間層面，過去兩年多來，它的價值和熱度不斷增加，真正發揮了奧運遺產持續傳播奧林匹克文化和精神的作用，可以說是「史無前例」；在空間層面，「冰墩墩」受到世界各地人民的喜愛，他們的文化背景各不相同，但是對於文化的熱愛是相通的，凸顯了中華文化的魅力。

北京冬奧 奧運 京劇

上一則

河北跨性別人士遭強制「電擊治療」 提訴獲賠中國首例

延伸閱讀

川普2.0前習近平打穩定牌 西方對北京仍懷戒心

川普2.0前習近平打穩定牌 西方對北京仍懷戒心
日媒：日本人短期入境中國 北京恢復免簽

日媒：日本人短期入境中國 北京恢復免簽
「不確定有英國籍」陸委會：薄瓜瓜赴台以大陸人士身分申請

「不確定有英國籍」陸委會：薄瓜瓜赴台以大陸人士身分申請
野生陳妍希被拍 素顏太美猶如「那些年」國民初戀回歸

野生陳妍希被拍 素顏太美猶如「那些年」國民初戀回歸

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息