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中國房市「不可能回到以前」 學者：要以此為教訓

記者陳政錄／即時報導
中國人民大學前副校長、國家金融研究院院長吳曉求出席在香港舉行的國際金融論壇（IFF）第21屆全球年會。(取材自和訊網)
中國人民大學前副校長、國家金融研究院院長吳曉求出席在香港舉行的國際金融論壇（IFF）第21屆全球年會。(取材自和訊網)

中國近月推出一連串政策刺激房市，對於官方的政策目標，中國人民大學前副校長、國家金融研究院院長吳曉求22日表示，當前房地產是要「止跌回穩」，而資本市場是「止跌回升」，他認為，房市不可能回到「以前那個時代」，過去價格的快速增長，給日後經濟帶來負擔，要以此為教訓。

據第一財經報導，以「世界大變局：建構國際合作新未來」為主題的國際金融論壇（IFF）第21屆全球年會22日在香港舉行。

會上，吳曉求對當前的經濟情勢和政府政策目標進行分析。他說，當前經濟突出的表現是消費需求不足，投資也在下降，面對這種情況，政府考慮要維持存量財富的穩定，要讓存量財富止跌穩定（房地產）、止跌回升（資本市場）。

吳曉求認為，因為先前資產價格下跌，限制了居民部門的消費擴張，現在針對居民部門存量財富中占60%的房地產採取了有效的措施。在這個背景下，中國財政部、央行、金融監理總局、中國證監會等都採取了一系列措施，維持房地產和金融市場的穩定。

對於近月的一系列政策，吳曉求判斷，「房地產的政策實際上已經到位了」，例如較低的頭期款和幅度降低居民購買房子的利息支付。

不過，他也強調，房地產市場不可能回到以前那個時代，過去的房地產這種價格的快速增長，給日後經濟帶來負擔，要以此為教訓，讓房地產市場企穩（站穩），「這還是透過政府重要政策力量，但不是回到過去」。

另一方面，吳曉求表示，未來中國的資本市場還是有很好的發展空間。

他認為，中國央行貨幣政策的目標正在發生很大的變化，由過去單一維持存款類金融機構的穩定，也開始關注資本市場資產價格變化，另外，貨幣政策目標也包括維護人民幣幣值的穩定，促進就業，促進經濟的成長，進而維護資本市場穩定，未來將是央行非常關心的目標。

房地產 央行 貨幣

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