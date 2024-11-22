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升級變慘劇？小米SU7「自動泊車」頻撞柱 官方稱系統bug

中國新聞組／綜合報導
小米SU7自動泊車系統出錯，造成多名車主車輛損毀。（取材自正在新聞）
小米SU7自動泊車系統出錯，造成多名車主車輛損毀。（取材自正在新聞）

小米汽車SU7標準版「自動泊車」功能傳發生故障，導致多輛汽車在停車過程中發生碰撞。小米官方回應願意承擔全部維修費用，並提供積分補償，希望能挽回用戶的信心。

正在新聞報導，小米汽車SU7標準版支持自動泊車功能，在10月30日，小米汽車宣布更新1.4.0新版本，自動泊車功能得到升級，但11月14日當天有多名車主遭遇遭遇自動泊車功能故障，導致車輛泊車過程中發生剮蹭和碰撞。

北京的孫鵬表示，當天晚上6時多，他像往常一樣把車駛入地下車庫，並開啟自動泊車功能，剛開始一切正常，直到車尾突然撞上停車位旁邊的柱子。

孫鵬稱，撞擊前，倒車雷達沒有識別到障礙物，防撞預警的警報聲也沒有響起。「撞上去之後，自動泊車的程序也沒有停止，一直在運行，車子也一直在給油，所以損傷是比較嚴重的。」

成都的卓卓也有同樣的遭遇，她剛提車四天，系統還未升級，卻同樣在當天下午遇上自動泊車功能出問題。她表示，當時她看到車機顯示屏上已經識別出車位邊柱子的影像，但自動泊車功能控制下的車輛還是直接撞了上去，且倒車雷達報警聲並沒有響，車主無法判斷何時踩剎車。最終，卓卓的車輛直接撞到柱子中央，尾部有明顯剮蹭，尾燈直接破裂。

在與小米客服連繫後，官方承認是系統bug導致自動泊車功能異常，並表示將承擔所有維修費用，並提供小米積分作為維修期間的出行補貼。

孫鵬表示，由於車輛撞擊程度較嚴重，且小米SU7為一體化結構車身，因此部分配件只能維修不能更換，在二手市場上有過事故維修的車「明顯是有損失的」，他並不滿意這個結果，車主群裡有部分車主表示會繼續維權。

小米SU7自動泊車系統出錯，造成多名車主車輛損毀。（取材自正在新聞）
小米SU7自動泊車系統出錯，造成多名車主車輛損毀。（取材自正在新聞）

小米

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