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奇怪眼神凝視廣州車展女模特 「條紋哥」暴紅卻被封號

中國新聞組／綜合報導
條紋哥在車展上凝視車模。（視頻截圖）
條紋哥在車展上凝視車模。（視頻截圖）

據珠江新聞消息，近日在廣州車展上一夜暴紅的「條紋哥」帳號顯示已被封禁，相關話題衝上熱搜。11月21日上午，中國紡織品商業協會下屬商業模特委員會留言證實該消息，「條紋哥」已被平台封號。

極目新聞報導，近段時間，在中國多地的車展現場，一位身著藍白條紋T恤的男子頻頻現身，該男子以奇怪眼神「凝視女模特」受關注，被指是「眼神殺」，他本人也被網友戲稱為「條紋哥」。

隨著「條紋哥」走紅網路，許多車模紛紛與其互動。在11月18日的廣州車展現場，「條紋哥」還與車模互動合照。網路平台上，「條紋哥」也在個人帳號上多次與車模連麥，重現「眼神殺」場面，收穫數萬粉絲。在車展現場，許多路人紛紛圍觀，鏡頭對準「條紋哥」開啟直播。

不過，由於其走紅的方式太過怪異，也有許多網友表示不理解，覺得其凝視車模的行為有些冒犯。

11月19日，中國紡織品商業協會下屬商業模特委員會發文，「條紋哥」的行為屬於低俗炒作，嚴重違背了時尚行業所秉持的高雅格調以及公序良俗原則，規勸模特不要配合。

其稱：「近期，本會留意到在車展中有一種不良現象，有一位被稱為『條紋哥』的個體，頻繁試圖通過低俗炒作、博眼球等不當行為來獲取關注，甚至意圖拉攏部分模特參與其中，此等行徑嚴重違背了時尚行業所秉持的高雅格調以及公序良俗原則，對模特行業的健康形象造成了不良影響。

為維護模特行業的良好聲譽，確保行業發展環境的純淨與積極向上，請模特行業各單位以及個人不要以任何形式配合『條紋哥』進行低俗炒作、博眼球等相關行為。模特應始終堅守職業道德底線，秉持專業精神，通過正規、積極且符合時尚藝術審美標準的方式，展現自身價值與行業魅力。」

11月21日，商業模特委員會在該文下留言稱，「條紋哥」已被平台封號。

對此，不少網友紛紛留言評論，「終於做出正確的決策了，這種人也能做網紅的話，模仿的人就多了」、「大快人心」、「這次要支持，實在太低俗了」、「禁得好」。

但也有網友幫「條紋哥」說話，「不明白，不拿手機拍照，就光看，有啥問題？怎麼就是低俗了？模特穿個超短在車前搔首弄姿就不是低俗？真是倒反天罡」、「穿的人沒事，看的人有罪」。

條紋哥在抖音上被平台封號。（取材自至珠江新聞）
條紋哥在抖音上被平台封號。（取材自至珠江新聞）

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