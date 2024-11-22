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中國短劇出海 霸總換上洋面孔…北美「橫店」今年賺不少

中國新聞組／綜合報導
外籍女演員正在拍攝短劇。（取材自華西都市報／受訪者供圖）
外籍女演員正在拍攝短劇。（取材自華西都市報／受訪者供圖）

逆襲貧窮「小帥」變成「史蒂文」、霸總換上洋面孔……，風靡中國的短劇出海淘金，不但用王道題材硬控全球，收穫無數迷妹，更讓一個個洋版「橫店」在北美洲應運而生；但在打造億元級市場的背後，題材單一、成本高昂的問題成為日後發展的隱憂。

華西都市報報導，中國短劇出海已進入億級爆發階段，截至目前已有超過100款短劇App出海試水溫，累計下載量超過1.48億次，2024年出海短劇總收入估將達4億美元。

爆款短劇「Found You All Along」（「一直都找到你」）製作公司parkland pictures CEO陳羅傑表示，以情感導向的霸總題材是通用密碼，不會翻車。在海外短劇播放軟件FlexTV上，之桃影視承製的霸總爆款短劇單片收益達到2400多萬元。業內人士表示，此收益已跑贏行業大部分短劇。

為了因應市場對短劇不斷膨脹的需求，一個個洋版「橫店」已在北美洲出現。陳羅傑的拍攝團隊目前主要集中在加拿大。他說，一個攝影街區會有多個劇組拍攝，劇組外有許多群演、導演、攝影指導、化妝師等待著隨時召喚，踏出攝影棚就能很快找到人入組。「最先出海的短劇是翻譯劇，在亞洲市場比較受歡迎，但在歐美市場有點水土不服。之後也嘗試過在國內找外國人拍劇，但效果也不理想。現在，在海外組團拍劇已成主流。」他說。

短劇出海爆火，但製作方開始擔心合同婚姻、霸總愛上我、狼人黑幫的愛情「老三樣」已逐漸缺乏新鮮感，在洛杉磯做短劇多年的莉莉安認為出海短劇的同質化短板已現，她擔心霸總還能在海外市場「霸」多久。

另外，中國男頻短劇也在海外市場觸礁，陳羅傑分析，因為各國文化差異，男頻短劇內的很多故事內核在國外理解有偏差，劇本本土化仍然是較大問題。

除了題材，成本節節攀升是另一個難題。莉莉安表示，50至100集的短劇成本在8萬美元至30萬美元左右，比中國國內短劇製作成本高出2至5倍。「爆款演員至少是800美元一天。」陳羅傑在溫哥華有兩個固定劇組，「拍攝成本也上漲了超過20%。」

而北美「橫店」的出現似乎還未被當地行業充分接納。莉莉安稱，優秀男女演員資源非常有限，同一批演員會反覆出現在不同的劇集中，以至於出現「千人一面」的情況，這些都是中國短劇出海遇到的困境。

海外短劇拍攝現場。（取材自華西都市報／受訪者供圖）
海外短劇拍攝現場。（取材自華西都市報／受訪者供圖）

洛杉磯 加拿大 CEO

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