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保護「紅後代」？ 特警駐守北京這所中學 網友不是滋味

中國新聞組／北京22日電
有網友指出，被評為「中國國家級示範高中」的北京人大附中門口開始有中國特警駐守。（取材自X平台）
有網友指出，被評為「中國國家級示範高中」的北京人大附中門口開始有中國特警駐守。（取材自X平台）

中國以暴力報復社會的「獻忠」事件頻傳，有網友爆料，被評為「中國國家級示範高中」的北京人大附中門口竟開始有特警駐守，疑似重點保護高官後代，引發網友熱議。

綜合媒體報導，X帳號「李老師不是你老師」日前透露，有匿名網友向他爆料，在發生多起暴力事件後，北京人大附中門口開始有特警駐守，從照片中可明確看到校門外停了一輛特警車，車前方有數名特警在巡視。而照片拍攝的時間疑似非上下學高峰，校門口並無密集人流。

據了解，人大附中在北京有十多所分校，據傳校內有許多政商人士後代就讀，許多名人也都是該校校友，而被網友戲稱為權貴子弟的專門學校。網友質疑特警駐守是為了保護這些「紅後代」，稱「社會主義接班人都在裡面呢」、「這回知道權貴子女都在哪上學了吧」、「看來是獻忠以後，開始定點防禦了」、「這不等於給報復社會的指明目標了」。

還有人嘲諷「特權階級的學校有特警，普通人的學校只有幾十歲的老大爺保安」、「貴族學校就偷偷摸摸第一時間配備特警」，認為京爺們「怕了」。

另外，北京西城區的鴉兒胡同小學大門口同樣戒備森嚴，網路流傳的照片顯示，校門口不但有一名穿制服的保安，右側還有兩名公安站崗，其中一人牽著一隻警犬。網友猜測，北京可能向各大學校派出了公安，但不同學笑的安保規格可能有所不同。

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