中國高校畢業生搞家政？ 網諷：保潔阿姨和女兒變同事

圖為一名保潔員在擦拭玻璃。（新華社）

中國青年就業 問題嚴峻，國家發改委等多部門日前聯合發文，要求各省增設家政專科，「積極吸納高校畢業生進入家政行業」，引發網友熱議。不少人感嘆文憑快速貶值，大學生念了19年的書後竟然要和大姨大媽搶工作，還有人嘲諷「保潔阿姨辛辛苦苦把女兒培養到大學畢業，和女兒成了同事。」

美國之音報導，在發改委、教育部等五大部門聯合發布「關於深化家政服務業產教融合的意見」（下稱「意見」）後，網友議論聲四起。有抖音博主發布視頻，直言「大學生原來是鼓勵進廠打螺絲、進團送外賣、開開網約車，現在又有了新賽道……男保母女保潔，這麼奇幻的嗎？」吸引逾1.7萬人點讚、逾3700人留言，顯見民眾對當局政策的不認同；還有人嘲諷，「下一步該鼓勵（大學生）去農村種地了。」

根據國發委發布的「意見」，當局要求「每省建設至少一個職業教育高水平現代家政類專業群，全國建設兩個以上國家級職業教育高水平現代家政類專業群。鼓勵各地在家政相關專業招生計畫分配上給予傾斜」，而且還立下目標：「每年培訓家政從業人員30萬人次，家政培訓師資3萬人次，家政職業經理人1萬人次。」

有網友擔心女兒的教育投資 難回本。他說，還沒上高中的初三女兒支出的補課費已高達30多萬人民幣（約4.1萬美元），「畢業後做什麼能賺回來？」

報導指出，位於美國紐約的非政府組織「中國勞工觀察」創始人兼執行主任李強 認為，中國經濟下行，中產受薪家庭工作壓力漸增、也消費降級，未來家政市場恐難逃萎縮、需求走跌的前景，他因此質疑，當局此時推出吸納大學生投入家政市場的舉措，旨在將16-24歲青年族群、逾17%的高失業率甩鍋給年輕人。

李強表示：「家政保潔行業都需要有中產階級來雇用，實際上，這個人群隨時都在內卷，而且他們的工作也不知道什麼時候可能會丟掉，就是說，這個保潔怎麼可能有這個市場？那中國政府這樣宣傳的話，它要把這個責任推到大學生身上，不是說政府、黨不解決這些（失業）問題，而是你（大學生）自己好高鶩遠，有很多就業機會，你們都不去做。」

一位不願具名的老人照護業者則透露，中國經濟比想像的差，「各行各業都不好做，公務員、老師都開始欠薪」。他奉勸大學生有工作就不錯了，不要太挑，尤其中國職場上不缺打工者，大學生又沒工作經驗、資源，很難為公司創造價值，因此，不一定吃香。