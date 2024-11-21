百年國貨「百雀羚」翻車？涉添禁用原料獲上海藥監局平反

化妝品「百雀羚」在中國有近百年歷史。(取材自微博)

中國知名國貨品牌塌房？化妝品廠商「百雀羚」日前被舉報商品涉嫌添加禁用原料，上海市藥監局日前決定立案調查。百雀羚稱驗出禁用原料的潔面乳是禁用前生產，其後商品並不存在違法，上海市藥監局20日稱，調查後認定百雀羚不存在違規行為，網友一面倒大讚「老國貨真材實料」，禁得起考驗。

綜合媒體報導，上海市藥品監督管理局針對網友舉報信息發布舉報答覆書，稱於2024年9月27日收到關於上海百雀羚日用化學有限公司生產的化妝品，涉嫌添加禁用原料的舉報；經核查，因舉報內容基本屬實，決定立案調查。

百雀羚被藥監局立案的消息傳出，網友大嘆「國貨之光被打臉」，但也不滿藥監局的答覆書沒有載明禁用原料的訊息。

百雀羚官方微博 20日發布消息，回應近日登上熱搜榜的產品安全事件。百雀羚稱「違法添加禁用原料」的爭議主要涉及的「禁用原料」，是百雀羚曾在2021年生產的「水淨透精華潔面乳」產品成分中添加圓葉牽牛提取物。

百雀羚稱，在2021年5月26日前，圓葉牽牛提取物(具一定毒性、可殺蟲)屬於已使用化妝品原料目錄中可使用的原料。百雀羚涉及該原料的個別產品是在該日期之前生產，不違反相關規定。2021年5月26日後，百雀羚沒有再生產過任何添加有該原料的產品，不存在違法添加禁用原料的行為。

據報導，上海市藥監局20日表示，接獲上述相關舉報反映，予以核查處理，經立案調查，未發現上海百雀羚生產的精華潔面乳存在違反「化妝品監督管理條例」及禁限用原料管理規定的情況。

此澄清消息一出，網民在討論區裡立刻刷出一長排「支持國貨」、「馬上加入購物車」的留言，還有人為百雀羚抱不平「百雀羚真的很好用，為什麼要這樣搞人家」、「是誰在針對國貨」，要求要揪出惡意舉報。