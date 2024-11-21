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西藏砸百億將建退休幹部基地 網酸「苦不能苦領導」

中國新聞組╱綜合報導
西藏自治區老幹部藝術團，載歌載舞慶祝黨慶。(新華社)
西藏自治區老幹部藝術團，載歌載舞慶祝黨慶。(新華社)

近日，四川省公共資源交易信息網發布招標公告，西藏自治區成都老幹部休養基地設計標段啟動招標，工程投資約106.86億人民幣，由國家全額投資，招標方為成都城建投資管理集團（成都城投）；此項目引發網路討論，有網民稱「成都城投接大單」，也有人嘲諷「再苦也不能苦領導」。

華夏時報報導，成都城投相關工作人員回應表示，成都城投接大單是無中生有，澄清成都城投只是該項目的代建方，而非業主方。

據了解，今年前三季度，成都城投實現營收129.5億元，同比減少19.9%；實現凈利潤9.9億元，同比增長8.8%。

招標公告披露，西藏自治區成都老幹部休養基地設計╱標段，已由西藏自治區發展和改革委員會以藏發改投資154號批準建設，項目業主為西藏自治區人民政府辦公廳，建設資金來自國家投資—政府投資，招標人為成都城投。

公告也指出，該休養基地建設地點為四川天府新區雙流區片區，總用地面積649.7畝，規劃總建築面積145.09萬平方米。

據報導]，西藏自治區成都老幹部休養基地項目，最早出現在西藏自治區人民政府駐成都辦事處（下稱「西藏成辦」）2021年度部門預算中。2022年2月16日，西藏自治區住房和城鄉建設廳亦曾披露「西藏成都老幹部休養基地項目全過程工程咨詢招標公告」，其中提到，建設資金來源為國家資金及自籌資金。

對此消息，許多網友有不同意見，不少人反對興建老幹部休養基地，「再苦也不能苦領導」、「公僕才能住的，主人看一下都不行那種」、「北京圖書館、大劇院、博物館總投資才60億」、「在職的時候已經給了他們各種優厚待遇了，為什麽退休之後還要享受這些特殊福利呢？」

不過也有人認為，「高海拔對身體的永久性損害是不可逆的，在這邊工作的人付出了很多」、「老幹部在西藏做出貢獻了 安排個修養沒啥可說的」。

西藏「成都老幹部休養基地」總平面圖。(取材自微博)
西藏「成都老幹部休養基地」總平面圖。(取材自微博)

投資 預算 退休

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