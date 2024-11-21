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「絕不直播帶貨」 鍾睒睒：為名譽做純淨水 不建議長期喝

中國新聞組／北京21日電
鍾睒睒表示，不希望大家去喝綠瓶水，它就是不值錢。(取材自鳳凰網)
鍾睒睒表示，不希望大家去喝綠瓶水，它就是不值錢。(取材自鳳凰網)

中國首富、農夫山泉創始人鍾睒睒19日在江西贛州出席活動時，回應市場關心的各類問題。他表示，做綠瓶純淨水是為了名譽，但不建議長期喝綠瓶水，並表示「我永遠不會做直播帶貨」。另外，他指責字節跳動旗下的抖音與今日頭條縱容網路暴力，要求字節跳動創辦人張一鳴道歉。

來源：YouTube

據魯中晨報報導，自2000年放棄純淨水業務後，20多年來，農夫山泉包裝水均來自天然水源，而同價格帶的競品以純淨水居多，形成差異化競爭。但在今年4月底，農夫山泉在時隔24年後重返純淨水賽道，直接殺入娃哈哈、怡寶等純淨水頭部品牌的基本盤市場，並以低價策略在市場銷售。在部分渠道，農夫山泉綠色包裝的12瓶純淨水甚至只賣8.9元人民幣(約1.2美元)。

鍾睒睒稱，做綠瓶純淨水是為了名譽，讓消費者自己選擇。鍾睒睒還表示，農夫山泉純淨水只做了一個規格，一個SKU，非常克制，口渴的時候可以臨時買一瓶、兩瓶沒有問題，不要長期整個家庭從早上到晚上喝，長期喝一定是有問題的。

鍾睒睒透露，自己一直控制綠瓶水的價格，不准賣貴，為的就是告訴大家，純淨水就是只值那麼多錢。

有網友評論稱：「支持鍾老。」但也有網友說：「這不是打自己的臉嗎？」

此外，當談及當下熱議的直播帶貨現象時，鍾睒睒態度十分堅定地說：「我永遠不會做直播帶貨。」

他直言，「我要求電商平台不能超過銷售的5%，為了這個阿里巴巴都來找我，但是我說，我們的主要就在小店，每天那麼多快遞、外賣小哥在社會掙扎，為什麼要和他們爭？」

另據澎湃新聞報導，鍾睒睒連日砲轟網路企業，繼斥責拼多多的價格體系是「劣幣驅逐良幣」後，20日又指責字節跳動旗下的抖音與今日頭條縱容網路暴力，要求字節跳動創辦人張一鳴道歉。

據報導，他向張一鳴喊話：「希望張一鳴先生，抖音、今日頭條及一切對我個人有過謠言傷害的媒體自媒體，我在等待你們誠懇的道歉！我在等待。」

農夫山泉近年淪為網路輿論攻擊對象，包含「農夫山泉是美國控股」、「第一桶金來自娃哈哈集團」等事件。

鍾睒睒要求今日頭條、抖音刪除污衊他的言論和圖片，並呼籲科技企業公開演算法標準，「沒有一種標準是不可以公布的，應該公開公布並讓所有使用者來評價其意義」。

他還喊話：「你是一個有足夠量掌控輿論的平台企業，因為這樣的背景，所以請你承擔企業文明的規則。」

鍾睒睒表示，不希望大家去喝綠瓶水，它就是不值錢。（取材自福臨盟禮品商城）
鍾睒睒表示，不希望大家去喝綠瓶水，它就是不值錢。（取材自福臨盟禮品商城）

農夫山泉 鍾睒睒 抖音

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