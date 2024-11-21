烏鎮峰會開幕／無人車、無人船穿梭 6G技術見雛形

中國國務院副總理丁薛祥20日在浙江烏鎮出席2024年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式並發表主旨講話。(新華社)

2024年世界互聯網大會烏鎮峰會20日上午在浙江烏鎮開幕，今年，大會以技術突破與應用展示為核心，再次展現了烏鎮作為智慧城市的獨特魅力。現場，無人車、無人船穿梭自如，6G技術初見雛形，AI 全面融入日常生活，為參觀者帶來震撼的「未來感」。而人形機器人區裡各種秀才藝的機器人，更讓現場不時傳來驚嘆聲。

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錢江晚報報導，烏鎮已完成5G -A全面覆蓋，在中國移動的展區，6G基站首度亮相，展示了通信、感知、計算與AI多維融合的能力。6G技術比5G提升了10到100倍的速率，時延縮短至1毫秒，具備厘米級精確感知能力。無人車和無人船基於這些技術，實現了平穩避讓行人與自主分析環境數據的能力，讓智慧物流和環境治理成為現實。

目前中國移動已經在北京開通10個6G試驗網站點，在此試驗網下，用戶下行傳輸速率可以達到10Gbps以上。有了6G的感知能力，當無人駕駛的路測機器人小車在園區移動時，它的位置和速度可以被基站實時探測到。

互聯網大會也匯聚了全球最新科技，參觀者在現場感受了從人形機器人到AI智能助手的科技魅力。一款數字人「小雨」以全息互動形式朗誦宋詞，提供生活助理與兒童陪伴功能。AI速記功能更是在現場新聞報導中得到了應用，迅速將語音轉化為文本，極大提高工作效率。

此外，AI服裝設計技術通過大模型實現面料試穿與款式生成，大幅提升了設計師的創作效率；智能視頻監控系統則支持中小型超市「一鍵切換」至無人模式，應對異常情況。

報導指出，低空經濟也是本次大會的一大亮點。在舟山到上海的百公里跨海航線，5G-A技術實現了「低空海鮮」高速直達，而浙江省內的無人機實現了從警務追蹤到農業管理的多元應用。無人巴士也展示了其自駕能力，包括精準交通剖析、自動避讓行人及識別紅綠燈等功能。浙江移動透露，該技術已經與40多家車企合作，為800萬車主提供智慧交通服務。

浙江本土企業產品，今年大火的「黑神話：悟空」也來到了現場，博覽會一開幕，展區就排起了長隊。

特設的AI體驗區也為參觀者帶來未來感十足的體驗。華為展位提供的AI電影工作站讓參觀者通過綠幕拍攝體驗「自己當主角」的樂趣。同時，基於螞蟻集團Zoloz技術的人臉識別 應用，展示了如何以99.9%的準確率應對AI換臉帶來的安全隱患。