鍾睒睒批拼多多打價格戰「劣幣驅逐良幣」政府不管是失職

鐘睒睒在活動現場發言。（取材自界面新聞）

中國瓶裝水巨頭農夫山泉 董事長鍾睒睒 ，19日出席江西贛州出席活動表示，農夫山泉一直在提升價格體系。但他突然砲轟拼多多 ：「互聯網平台讓價格體系下降，尤其是拼多多這樣的價格體系，對中國品牌，對中國產業是一種巨大傷害」。

新浪科技、界面新聞報導，鍾睒睒強調，這不僅僅是劣幣驅逐良幣的行為，更是一種產業導向，「價格就是產業導向」。他指出，「這種價格導向，政府沒有干預，是失職的」。

今年上半年農夫山泉的財報，農夫山泉上半年營收221.73億元，同比增長8.4%，讓農夫山泉受挫的是營收占比以往高達50%的包裝飲用水產品，上半年這一品類營收大幅下挫18%至85.31億元。隨後，農夫山泉火速推出了綠色包裝的純淨水產品，並以低價策略在市場銷售，綠色包裝的農夫山泉純淨水最低可以做到9.9元12瓶。

盡管在綠瓶水的銷售中採用了低價策略，但鍾睒睒痛恨價格戰，尤其是直播平台無下限的價格戰。他直言，他自己永遠不會做直播帶貨，也看不起那些做直播帶貨的企業家。「我要求電商平台不能超過銷售的5%，為了這個阿里巴巴都來找我，但是我說，我們的主要就在小店，每天那麼多快遞、外賣小哥在社會掙扎，為什麼要和他們爭？」

年初中國飲料生產商「娃哈哈」創辦人宗慶後病逝，網友悼念宗慶後的同時，也出現不少人拿娃哈哈與農夫山泉的飲料產品對比，指控農夫山泉包裝疑似包含日本元素，引發大批網友出征。

鍾睒睒指出，當前社會對商人提了太多要求，愛國這個招牌不分青紅皂白用，太傷人了。他還強調，自己的一分錢都沒出去，都在境內。鍾睒睒說，有人利用了算法，算法不是老百姓想出來的，是有知識有文化的人想出來的，那些天天網上罵鍾睒睒的人，和鍾睒睒一樣都是受害者。

上個月胡潤研究院發布的「2024胡潤百富榜」顯示，鍾睒睒以人民幣3400 億元讓出坐了三年之久的首富位置，位列第二，財富較去年下降 1100 億元，主要因為農夫山泉今年第2季業績增長放緩。