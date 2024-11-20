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國足這回輸了沒挨罵…甩1865天魔咒 終於攻破日本球門

中國新聞組／北京20日電
在福建廈門舉行的2026美加墨世界盃亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。圖為中國隊球員林良銘（左）在進球後。(新華社)
在福建廈門舉行的2026美加墨世界盃亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。圖為中國隊球員林良銘（左）在進球後。(新華社)

暌違五年，國足終於攻破日本隊球門了！世界杯亞洲區預選賽18強賽第6輪比賽19日在福建廈門舉行，中國隊主場迎戰小組最強對手日本隊，在球迷普遍不看好的情況下，中國男足雖以1：3不敵對手，但仍貢獻了一記精彩破門，打破了1865天無法攻破日本隊的魔咒，更洗刷了資格賽時0：7慘敗的恥辱。這也是日本隊本屆世預賽首次被對方球員破門。

在福建廈門舉行的2026美加墨世界盃亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場...
在福建廈門舉行的2026美加墨世界盃亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。圖為中國隊球員林良銘（紅衣）在比賽中爭搶頭球。(中新社)

綜合點新聞、瀟湘晨報等媒體報導，中日足球大戰開場後，由實力較強的日本隊主導，控球率接近七成，上半場最後階段，小川航基和板倉滉分別利用角球機會進門，國足上半場以0∶2落後。

國足在連丟兩球之後，打法並不保守，在有反擊機會時勇於投入兵力，下半場第49分鐘，韋世豪直塞妙傳，林良銘在禁區內低射破門，扳回一分，成為2019年來第一位攻破日本隊球門的國足球員。第54分鐘，伊東純也助攻小川航基，後者再次頭球破門。終場中國隊以1：3不敵日本隊。

在福建廈門舉行的2026美加墨世界盃亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場...
在福建廈門舉行的2026美加墨世界盃亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。圖為中國隊球員林良銘（右）與日本隊球員瀨古步夢拚搶。(新華社)

這場比賽進球的林良銘，1997年6月生於廣東汕頭市，現效力中國足球協會超級聯賽的北京國安足球俱樂部，曾加盟皇家馬德里B隊。 2022年，林良銘當選廣東足球先生。本場對上日本隊的進球，也是林良銘個人在世預賽中的處女球。

此前球迷對國足19日中國隊迎戰日本隊並不抱太大期待，尤其中國球員張玉寧、武磊等人因傷缺賽，網友還開酸：「缺誰都一樣，結果早就注定」，微博上更充斥著「國足26年不勝日本」、「日本隊身價是國足32倍」的相關熱搜，沒想到國足這次踢出了精氣神，讓球迷為之振奮。

在人員短缺的情況下，國足的中前場逼搶絲毫沒有減弱，凡上場的國腳時刻不惜體力奔跑。面對國足，以技術細膩、腳法優秀著稱的日本隊並沒占到太多便宜，反而，他們僅打進3個頭球的戰績，顯得「非典型」。

數據統計顯示，國足世預賽最近3次與日本隊交手，全場均為0射正。今年18強賽首輪，國足客場更以0∶7慘敗日本，當時日本隊全場有17次射門，其中9次射正；國足全場只有1次射門，沒有射正。

社交平台上對國足這次的表現認為「雖敗猶榮」，大部分球迷對比賽結果和比賽場面表示滿意，還有人認為，如果繼續保持本場比賽的狀態，國足小組爭四的目標並非不能實現。還有人分析了小組內各國球隊的積分，大膽預測若國足接下來能連勝印尼和巴林，就有希望晉級世界杯。

這場比賽落幕，國足小組戰績2勝4負，排名暫居第5。

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