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蘇州馬拉松狂被薅羊毛 2選手掃光能量膠 還有人「明年再來進貨」

中國新聞組╱綜合報導
兩名馬拉松參賽者拿走大量用於補給的能量膠。（取材自上游新聞／視頻截圖）
兩名馬拉松參賽者拿走大量用於補給的能量膠。（取材自上游新聞／視頻截圖）

多名網友在社交平台發帖表示，日前舉行的蘇州馬拉松比賽中，一男一女兩名選手拿走大量能量膠，裝滿整個背包，引發網友吐槽，不少網友表示，能量膠等物資屬於參賽選手們的能量補給來源，不應該被少數人「薅羊毛」。

上游新聞報導，相關視頻顯示，17日上午，2024蘇州「環太湖1號公路」馬拉松在吳中太湖新城鳴槍開跑，共吸引約3萬人報名參賽。比賽過程中，有參賽者發現一男一女把賽事主辦方免費提供的能量膠全部拿走，裝在背包內繼續參賽。

視頻拍攝者懟臉拍攝了這對男女：「拍下來，網上見！」他還表示，「太誇張了，笑死人了，我跟了一路。我沒火，但是這一男一女組合確實火了。」視頻還顯示，拿走大批能量膠的這對男女選手，均遮住了自己的參賽號碼牌，還質問拍攝者：「你拍我幹什麼？」

視頻發布後，不少網友紛紛留言吐槽：「拿三個五個也沒事呀，他們這樣做就誇張了！」「他們拿走這麼多能量膠，是打算去網上賣嗎？」「我一個都沒吃到，還以為是主辦方沒提供呢！」

據報導，疑似「薅羊毛」的參賽者還不少，一名叫做「李粉X」的網友發布自己參加蘇州馬拉松的經歷，並配文「蘇州馬拉松很好，明年還要來進貨」。視頻顯示，她將大量餅乾、蛋糕、芒果乾等零食放在床上，幾乎鋪滿整個床單，目測有上百樣之多，「好辛苦啊，背了有40多斤吧！」大量網友在底下留言嘲諷，「要是我能這樣沒臉沒皮活著就好了」、「蘇州馬拉松今年真是遇劫了」。

據了解，該賽事提供的能量膠為康X特品牌，也是本次馬拉松賽事的贊助商之一。該品牌入門款能量膠15支價格為60元，單支價格為4元；升級款能量膠5支價格為32.5元，單支價格為6.5元。

從事馬拉松賽事多年的資深業內人士周先生說，一般來說，主辦方不會限制選手拿走補給物資的數量，能量膠一般都是拿兩三個，但像蘇州這種兩個人把能量膠「一鍋端」的情況，「我這麼多年來從沒見到過，只能說這屬於個人道德行為。」

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