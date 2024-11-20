李子柒回歸1周漲粉1600萬 卻喊話青少年：「別做網紅夢」

李子柒希望透過自己的影響力，幫助青少年建立正確的價值觀。（視頻截圖）

知名網紅李子柒宣布回歸後，相關報導全網刷屏，據統計，她在一周內幾乎每天都以數十萬的速度漲粉，全網至少累計漲粉1600萬，展現「頂流」實力；但李子柒受訪時則表示，不希望青少年的夢想是當網紅。

極目新聞報導，視頻內容以中國傳統文化為賣點的李子柒，因與公司間的經濟糾紛和版權問題而停更三年，這次回歸讓粉絲們激動不已，YouTube 頻道上更有多國粉絲用不同語言表達自己的激動與支持。據抖音 「巨量算數」小程序統計，11月12日至19日李子柒淨增粉絲數量1199.7萬，新增點讚量2489.9萬，其粉絲總數也來到了5890.9萬。如果加上微博 、快手等平台，據不完全統計，李子柒一周內全網至少累計漲粉1600萬。

身為頂流網紅，李子柒近日在一次訪談中卻坦言，不希望青少年的夢想是當網紅。李子柒表示，她希望能透過自己的影響力，幫助青少年能夠樹立正確的價值觀，真正成為一個能夠抓住每一個機會的人，而不是僅僅追求表面的光環，「不希望以後問他們想幹什麽，他們都說自己想當網紅當明星」。

她更提到，自己還有幫助鄉村振興、傳承非遺文化的心願，希望能創建一個可複製、可傳播、可循環、可推廣的試點來推動鄉村發展。