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北京冬奧吉祥物「冰墩墩」變身「蛇墩墩」寓意五福臨門

世界新聞網／輯
北京冬奧吉祥物「冰墩墩」蛇年新春特別版——「蛇墩墩」系列新品在北京發布。(新華社)
北京冬奧吉祥物「冰墩墩」蛇年新春特別版——「蛇墩墩」系列新品在北京發布。(新華社)

為慶祝北京冬奧三周年暨奧林匹克歷史知識產權授權產品，「冰墩墩」蛇年新春特別版「蛇墩墩」系列新品19日在京發布。

繼「兔墩墩」、「龍墩墩」之後，「墩墩家族」再迎新成員。去掉冰殼外衣、脫掉龍袍、融入京劇元素的「蛇墩墩」剛一亮相，就博得萬眾矚目，相關話題詞「冰墩墩變身蛇墩墩」一度衝上熱搜第一。

五個形象「蛇墩墩」手辦在設計上採用「五福臨門」的寓意，包括「福星蛇墩墩」；「祿星蛇墩墩」；「壽星蛇墩墩」；「喜星蛇墩墩」和「財星蛇墩墩」（隱藏款）。福、祿、壽、喜、財分別寓意降福施祥、功名利祿、壽命、吉祥、財富。「五福」的設計既是五種吉祥幸福狀態的體現，也表達了人們對生活的關注，對幸福的嚮往，對社會價值的追求。

「蛇墩墩」以中國傳統民間傳說《白蛇傳》為靈感來源，頭部裝飾以傳統京劇中的白娘子和小青造型為藍本，塑造了兩條「蛇仙」，形態蜿蜒前進，在中心匯合，共同吐出「福祿壽喜財」金珠，表達靈蛇獻瑞的吉祥喜慶氛圍。兩條靈蛇相互扶持與合作的形象，傳遞出團結與奮進的奧運精神。

在中國傳統文化中，蛇代表著智慧、長壽和治癒。此外，「龍衣」蛇皮的設計，為吉祥物增添了一抹夢幻色彩，更象徵著人們對未來的無限憧憬與創新。

京劇 北京冬奧 奧運

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