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河南禹州攝影賽1997年照片竟出現喜羊羊 主辦方回應了

中國新聞組／北京19日電
標註1997年拍攝的參展照片，竟出現了2005年才首播的喜羊羊卡通形象。（取材自大皖新聞）
標註1997年拍攝的參展照片，竟出現了2005年才首播的喜羊羊卡通形象。（取材自大皖新聞）

喜羊羊一秒穿越到1997年？河南省許昌市禹州市舉辦「鏡頭裡的禹州」攝影大賽作品展，被網友抓包其中一張標註為1997年的老照片裡竟然出現了不該出現的喜羊羊，被指作假。對此主辦單位工作人員表示正在調查了解，可能是時間標錯了，「如果時間不對糾正時間就行了」。

來源：YouTube

大皖新聞報導，網民反映的該照片為今年禹州市舉辦的「鏡頭裡的禹州」新中國成立75周年攝影大賽展出的黑白老照片，圖片註釋為「1997年禹州市老城區體育場春節期間的遊玩場面」，作品版權所有者為耿某。圖片放大細看能看到有羊的卡通形象，與喜羊羊較為相似。網民還提到，圖中還有「武林風」條幅。而喜羊羊動畫片與武林風節目均是2000年之後出現的，該照片由此被指作假。

「精采禹州」微信公眾號發布的通知信息顯示，此次攝影大賽以「鏡頭裡的禹州」為主題，通過徵集新老照片，採用對比的方式，展示同一地點、同一對象在不同時間段的變化，展現歷史的滄桑和社會的變革，並明確要求：作品需為作者原創作品，內容真實、影像清晰，謝絕電腦創意作品，不得對畫面內容進行任何增加或刪減。

據了解，這些評選出來的優秀攝影作品隨後在當地展示，其中便有被網民指出作假的那張照片。當地還以「我市用光影記錄75年巨變」為題報導了此次攝影展，文中，耿某以禹州市攝影家協會主席的身分受訪時說：「一幅幅照片、一組組展區，既見證了禹州市城鄉經濟、文化教育、醫療衛生、生態環境的巨變，更見證了全市攝影家們肩負的歷史使命，也必將通過他們的鏡頭記錄經濟社會的不斷進步，推動禹州更快發展。」

針對此事，此次大賽主辦方、禹州市總工會一名工作人員回應稱，未關注到此事。另一主辦方相關工作人員則表示，正在調查了解。該工作人員稱，此次攝影展有200多幅參展照片，老百姓評價很高，事先也有審核檢查。

該工作人員也證實，耿某確實是禹州市攝影家協會主席。對於網民認為的作假，該工作人員表示，其不認為是作假，可能是時間標錯了，「如果時間不對糾正時間就行了」，此事正在調查中。

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