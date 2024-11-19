欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

曾經叱咤商界，如今卻被催債百億（人民幣，下同，約13.8億美元）的萬達集團創始人王健林，日前被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛，只見他身形乾瘦、面容憔悴，以往意氣風發的形象已不復見。相較於父親的一臉倦容，王思聰則和美女左擁右抱，過著逍遙的生活，父子間的反差引發網友熱議。

萬達集團創始人王健林身形乾瘦，不復以往意氣風發的模樣。（取材自前海時代Financial）

「前海時代Financial」報導，近日有網友在社交媒體上分享了偶遇王健林的照片。照片中，王健林身穿低調的藍色西裝，跪在蒲團上雙手合十，神情虔誠。儘管鏡頭離得比較遠，但仍然能夠隱約看到王健林臉上飽經滄桑的皺紋和十分消瘦的身形。

網友將這張照片發布到網上後，迅速引發熱議。不少人感歎，曾經風光無限的首富如今竟如此憔悴，也有人猜測，王健林此行或許是為了祈求萬達集團的平安度過難關。

在2017年爆發財務問題後，王健林多次嘗試上市集資都失敗，永輝超市、蘇寧易購等債主更提起訴訟，要求萬達償還欠款。為了緩解資金壓力，王健林不得不開始出售資產，除了先後將萬達旗下的酒店、文旅項目等資產打包出售，甚至將心愛的豪華遊艇製造商聖汐國際以1.6億英鎊（約2億美元）的低價賤賣給了美國的一家投資 公司。

王思聰不論到哪裡都有美女相伴。（取材自前海時代Financial）

然而在王健林焦頭爛額之際，他的兒子王思聰卻依然過著逍遙自在的生活。近年來，王思聰頻繁被拍到與美女相伴遊玩，在去年的蘇州電影節上，王思聰還豪擲58萬邀請五個美女網紅一起尋歡作樂。

王健林為了萬達集團的生存和發展四處奔波、焦頭爛額，而王思聰卻似乎完全置身事外，只顧著自己的享樂。這種截然不同的生活態度也引發了網友們的熱議。有人認為王思聰太過自私和冷漠，只顧著自己的快樂而不顧父親的辛勞和萬達的困境；也有人覺得這是王思聰的個性使然，他並不適合接手萬達這樣的商業帝國。