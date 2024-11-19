我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

旱象拉警報 紐約市府啟動節水措施

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

中國新聞組／北京19日電
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

曾經叱咤商界，如今卻被催債百億（人民幣，下同，約13.8億美元）的萬達集團創始人王健林，日前被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛，只見他身形乾瘦、面容憔悴，以往意氣風發的形象已不復見。相較於父親的一臉倦容，王思聰則和美女左擁右抱，過著逍遙的生活，父子間的反差引發網友熱議。

萬達集團創始人王健林身形乾瘦，不復以往意氣風發的模樣。（取材自前海時代Finan...
萬達集團創始人王健林身形乾瘦，不復以往意氣風發的模樣。（取材自前海時代Financial）

「前海時代Financial」報導，近日有網友在社交媒體上分享了偶遇王健林的照片。照片中，王健林身穿低調的藍色西裝，跪在蒲團上雙手合十，神情虔誠。儘管鏡頭離得比較遠，但仍然能夠隱約看到王健林臉上飽經滄桑的皺紋和十分消瘦的身形。

網友將這張照片發布到網上後，迅速引發熱議。不少人感歎，曾經風光無限的首富如今竟如此憔悴，也有人猜測，王健林此行或許是為了祈求萬達集團的平安度過難關。

在2017年爆發財務問題後，王健林多次嘗試上市集資都失敗，永輝超市、蘇寧易購等債主更提起訴訟，要求萬達償還欠款。為了緩解資金壓力，王健林不得不開始出售資產，除了先後將萬達旗下的酒店、文旅項目等資產打包出售，甚至將心愛的豪華遊艇製造商聖汐國際以1.6億英鎊（約2億美元）的低價賤賣給了美國的一家投資公司。

王思聰不論到哪裡都有美女相伴。（取材自前海時代Financial）
王思聰不論到哪裡都有美女相伴。（取材自前海時代Financial）

然而在王健林焦頭爛額之際，他的兒子王思聰卻依然過著逍遙自在的生活。近年來，王思聰頻繁被拍到與美女相伴遊玩，在去年的蘇州電影節上，王思聰還豪擲58萬邀請五個美女網紅一起尋歡作樂。

王健林為了萬達集團的生存和發展四處奔波、焦頭爛額，而王思聰卻似乎完全置身事外，只顧著自己的享樂。這種截然不同的生活態度也引發了網友們的熱議。有人認為王思聰太過自私和冷漠，只顧著自己的快樂而不顧父親的辛勞和萬達的困境；也有人覺得這是王思聰的個性使然，他並不適合接手萬達這樣的商業帝國。

投資

上一則

杉杉董座之爭上演「慈禧上位」 嫡長子鬥輸美女繼母

延伸閱讀

川普交易繼續發威 美股紅火 馬斯克身價大增700億美元

川普交易繼續發威 美股紅火 馬斯克身價大增700億美元
F1商機數十億美元 泰、韓提申請…多國爭奪主辦權

F1商機數十億美元 泰、韓提申請…多國爭奪主辦權

中國多家肯德基門店遭調查 因用了這種大豆油

中國多家肯德基門店遭調查 因用了這種大豆油
好市多傳奇 自有品牌幫大忙

好市多傳奇 自有品牌幫大忙

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30

超人氣

更多 >
3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺

3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺
曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治
川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡