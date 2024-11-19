海峽兩岸「金飛燕」 分享微電影、微視頻創作

第十屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻創作分享會現場。(圖／主辦方提供)

第十屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻創作分享會，於17日下午在湖北武漢 舉行。兩岸電影前輩與青年才俊匯聚一堂，以「我的微電影創作觀」為主題，圍繞微電影的藝術、價值、傳播進行研討，分享影視創作心得。

其中，來自台灣崑山科技大學的學生殷芸茜的分享令大家印象深刻，她提到自己作為微電影編劇的初衷，即文字不再只是文字，「在電影的世界，一切皆可成真」。

殷芸茜認為，在編劇創作的過程中，新鮮感與共鳴感的結合是極為重要的，並且創新是要在自己有興趣的領域事物的基礎上。

「微電影以簡短有力的方式傳達深刻的情感，讓我在短時間内感受到强烈的情感共鳴。」亞洲大學學生林歆容也分享她對微電影創作的看法，熱愛影視影像的她，透過微電影探討了生活中的各種議題，例如家庭、友情、愛情等，這些故事讓她更深入思考生活中的重要問題。

「本次大賽的作品數量與品質雙重飛躍，專業性、參與度、影響力全面提高。」湖北省電影家協會主席陳敦亮總結指出，這次參賽作品緊扣主題，從「大融合」尋找「小切口」，以「小故事」反映「大情懷」，傳播真實而鮮活的發展故事，展現兩岸青年心懷夢想，攜手向前的精神風貌。

他並表示，「從大家的發言中，我感到微電影作為一種藝術形式的多重價值；它不僅是個人情感和思維的表達，也是社會現象和文化傳統的反映。」微電影以其獨特的藝術魅力，連接了過去與現在，個人與社會，「這種連接，不僅讓微電影成為了一種文化傳播工具，也成為了社會對話和自我表達的平台。」