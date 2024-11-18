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太離譜…常德屋主砸穿28樓外牆造門 「火災方便跑」

中國新聞組／北京18日電
湖南常德某小區一位28樓業主砸穿了樓房外牆，把外立面改建成防盜門。（視頻截圖）
湖南常德某小區一位28樓業主砸穿了樓房外牆，把外立面改建成防盜門。（視頻截圖）

有網友近日在湖南常德當地論壇發布的投訴舉報信息顯示，常德市某小區一位28樓業主為了「火災時方便跑」，竟砸穿了樓房外牆，把外立面改建成防盜門，並安裝上簡易樓梯，通往隔壁樓棟頂層天台，樓梯周圍無防護措施。

來源：YouTube

據常德日報報導，涉事小區物業經理表示，網傳信息屬實，門的另一側是涉事業主房屋。涉事業主王女士稱，自己考慮到住在高層，一旦發生火災等危險情況，沒有避難場所，才決定將牆拆掉改成門。

該帖子發布後，常德市城市管理和綜合執法局回覆稱，局領導高度重視，經初步勘查，認定該戶業主在裝飾裝修過程中破壞了房屋建築主體和承重結構。執法支隊工作人員已協同武陵區人民政府芙蓉街道辦事處工作人員共同約談了涉事業主並開展普法教育，對其下達了責令整改通知書。限期於2024年11月12日之前恢復原狀，依據「建設工程質量管理條例」規定，聘請原設計單位或相應資質等級的設計單位提出設計加固方案，同步聘請有加固施工資質的建築企業出具加固施工方案。

11月8日，據涉事業主反饋，11月7日已經聘請有資質的設計企業入場查看現場，設計企業根據市質安站的認定意見以及現場情況正在出具修復圖紙，並正聯繫有資質的施工加固企業準備修復加固工作。2024年11月12日以後，關於該戶的修復整改設計方案、加固施工方案等將由中建物業服務企業在小區內進行公示。

常德市城市管理和綜合執法局表示，嚴厲打擊未經設計擅自破壞建築主體和承重結構的違法行為。

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