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捐出日軍侵華相冊的美小伙訪華 天安門看升旗獲贈軍大衣

中國新聞組／北京18日電
埃文•凱爾在天安門廣場觀看升旗儀式，並手持五星旗。（取材自生活幫）
埃文•凱爾在天安門廣場觀看升旗儀式，並手持五星旗。（取材自生活幫）

兩年前，美國明尼蘇達州典當店老闆埃文•凱爾（Evan Kail）將一本記錄二戰時期日軍侵華罪行的相冊捐贈給中國，成就一段佳話。兩年後，埃文16日飛到北京，如願實現他的首次中國之行。埃文曾透露自己一直想學點「中國功夫」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，17日凌晨，剛落地北京的埃文來到天安門廣場，在夜色中興奮地等待升旗儀式的開始。在他看來，現場觀看升旗儀式非常重要，能夠「表達尊重」。埃文說，他僅僅睡了一個小時，但很興奮，等待過程中，由於埃文只穿了一身單薄的西裝，還收穫了一名中國遊客贈送的軍大衣。埃文表示，「這是我擁有過的最酷的外套。」

送埃文軍大衣的中國遊客，是江蘇省淮安市淮陰區淮泗村的村民胡通。胡通說，當天凌晨，他在前往北京天安門廣場參加升旗儀式的路上，遇到了埃文。看到埃文朝自己打招呼，他表示，歡迎埃文來中國，北京氣溫低，擔心埃文會冷。隨後，胡通上前，脫下自己的軍大衣，套在埃文身上。

胡通表示，之前看過埃文給中國捐贈二戰相冊的事情，他認為這個行為是值得尊重的。「雖然我身體冷，但我的心是火熱的。」胡通說，這是中國特有的軍大衣，17日也是埃文中國行的第一天，希望他在中國有個溫暖的開始。

埃文在接受採訪時說，捐贈相冊的舉動引發了國外一些人對他的不滿，他曾收到過各種語言的恐嚇信，讓他小心點。甚至有一段時間他是穿著防彈背心，在家裡不敢出門。

天安門 明尼蘇達州

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