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成立7個月的「麥多多」是假黃金電商 設殺豬盤捲款上億

中國新聞組／北京18日電
在App端，麥多多試圖模仿常規的電商平台，界面上琳瑯滿目地展示著各種奢侈品，從名牌包包到化妝品，再到大牌手表，應有盡有。（取材自鳳凰網）
在App端，麥多多試圖模仿常規的電商平台，界面上琳瑯滿目地展示著各種奢侈品，從名牌包包到化妝品，再到大牌手表，應有盡有。（取材自鳳凰網）

成立才七個月的麥多多，疑偽裝成電商，以每克低於市場價約20元（人民幣，下同，約2.76美元）的黃金，吸引大量消費者購買，卻不發貨不退款，相關負責人疑在11月7日突然跑路，估計捲走金額上億元，光一個維權群裡就有超過400名成員。這起「黃金殺豬盤」被騙的受害者中，有許多是以借貸方式籌集資金，如今還面臨巨大的債務壓力，苦不堪言。警方已立案調查。

鳳凰網「風暴眼」報導，2024年11月7日下午5時，王艷發現所在的「搶黃金」微信群竟被悄無聲息地解散了。8月開始她被一名網友拉進一個特殊的微信群，群裡主題就是為從一個名為「麥多多」的電商APP上搶購黃金，價格每克能比大盤價低20元。那時的黃金價格一直攀升，突然出現一個看似能輕鬆獲利的機會時，王艷下載了「麥多多」APP並註冊帳號。

8月11日王艷第一次搶到10克黃金，優惠價格是5368元，而當時金價560.9元/克，相當於每克便宜了20多元。收到貨後，王艷還特意去一家黃金回收公司進行檢測，確認黃金的質量沒有問題。她了解到，麥多多是上海麥個購網絡科技有限公司旗下一站式奢侈品購物平台。於是，她開始在平台上進行頻繁交易。

同樣在麥多多上搶低價黃金，蔡芳在多次成功購買且未遇任何問題後，逐漸升級至購買十克甚至更多。然而她未曾料到，這一切竟是騙子們精心設計的「養豬」陷阱的開端。

截至11月7日，王艷還有1110克黃金，總計價值高達66.4萬元，仍未收到貨。她老公的姊姊李梅也深陷其中，有48個訂單，總價值43.67萬元的黃金未收到貨。而蔡芳的損失也不容小覷，她未收到貨的黃金總額超過13萬元。

據了解受害者所建立的群已經超過400人，被騙金額從數萬到上百萬不等，涉及的總金額可能上億。這個精心設計的騙局竟出自一家僅僅成立七個月之久的公司，其法定代表人及唯一股東陳凱文擁有公司100%的股權。這樣一家成立不久的公司，楞是被包裝成了正規且高端的電商平台。

王艷的生活仿佛一夜間從天堂墜入了地獄。那筆投入「麥多多」平台的60多萬，幾乎全是她通過各種渠道貸來的。如今利息如同滾雪球一般愈積愈多，家裡僅靠丈夫3000多元工資和婆婆的1000多元退休金。她已經做好了最壞的打算。

蔡芳為搶購「麥多多」平台上的黃金，不惜透支信用卡和花唄，欠下了13萬的債務。蔡芳考慮過離開家鄉到上海或北京等大城市尋找更高薪的工作……但自己的生活再也回不到從前了。

從麥多多平台上搶到的黃金。（取材自鳳凰網）
從麥多多平台上搶到的黃金。（取材自鳳凰網）

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