「共享菜園」風行北京、上海 租地要排隊、App指揮耕種

「地主」們可親自耕種，也能交由共享菜園託管。（取材自中新經緯）

中國一線大都市裡最近興起了「共享菜園」，菜園經營主將大片農地分割出租，價格從幾百元（人民幣，下同）一年至上萬元一年不等，吸引不少年輕白領、親子 家庭和退休 族租用。這些「都市陶淵明」有的會自己親自耕種，也有人偶爾才來一次，平常交給菜園工作人員打理；也有家庭假日才帶小孩來體驗學習農活。

中新經緯報導，在北京、上海都能發現共享菜園，有些菜園的土地已經全部被認領完畢，想租用還得排上一兩個月。在上海閔行區經營共享菜園的李孝青表示，他受到日本 近郊共享菜園的啟發，從2022年起經營100平方米農場認領年租生意，收費為1600元（約221美元）一年，一直保持盈利狀態，目前有500多個客戶，有新的客戶要來租地都要排隊，「有時要排一兩個月」。

在北京昌平區經營共享菜園的一名負責人說，目前該農場共有100多塊地，每年都是滿的，「因為現在很多人喜歡這種耕種的樂趣，同時也想吃一些綠色的有機蔬菜」。該菜園分為半託管和全託管，前者收費988元（約137美元），後者1688元。

有家長說，帶孩子去共享菜園可以感受大自然。（取材自中新經緯）

都市工作者大多仍無法向農夫一樣每天長時間照顧農地，所以許多共享菜園提供了各種託管、遠距自動化澆水的服務，客戶可透過App向菜園工作人員下任務。

在上海經營共享菜園的Tina表示，農場的客人通常一周或半個月才會來一次，也有人是等菜都熟成後才帶著親朋好友一塊來採摘，「也有些人從來沒來過，都是讓我們幫忙郵寄食材」。

報導指，許多共享菜園客戶除了想體驗農活，也有的是為了吃到新鮮乾凈的蔬菜。而部分菜園也不只是分租，還會舉辦各種教學、節日活動，吸引親子家庭客戶。

在上海浦東區經營共享菜園的瞿曉峰說，他投入了約30萬元（約4.2萬美元）在共享菜園上，從今年5月1日正式開園至今，已經收回了大部分成本。他預計，隨著後續土地的開發和更多活動的推出，盈利將更加可觀。