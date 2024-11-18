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中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

中國新聞組／北京18日電
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人近來流行「開房洗衣」，把酒店「鐘點房」變成「洗衣房」，近日到了換季，「酒店換季洗衣攻略」更在網上大火。有網友稱，洗衣店洗一件羽絨服上百元（人民幣，下同），在酒店花80元（約11美元）開間鐘點房能洗8件，還能用酒店上萬塊商用洗烘設備烘出蓬鬆柔軟的衣服，「組團開房」拼單洗烘兼在房裡追劇更划算，實在是「性價比之選」。

長江雲新聞報導，許多大學宿舍環境沒有洗衣機或烘衣機，或是公用洗衣機和烘衣機容量不夠大，很難清洗厚重衣物或被褥；許多在外租屋的人也有一樣的困擾。而外面坊間的洗衣店，收費不便宜，送洗一件羽絨服，少則幾十元，多則上百元。

於是，最近掀起了「酒店洗衣服」的熱潮。不少大學生「組團開房」，一起在酒店洗烘好幾個行李箱的衣物，期間還能待在酒店房間裡休息追劇。根據社群平台「小紅書」上的酒店洗衣攻略文，有人稱，在酒店花一、兩百元開一間鐘點房，就能用上幾萬塊的商用洗烘設備，烘出來的衣服蓬鬆柔軟，實在是「性價比之選」。

網友分享自己到酒店開房洗衣的感想。（取材自長江雲新聞）
網友分享自己到酒店開房洗衣的感想。（取材自長江雲新聞）

網友分享自己到酒店開房洗衣的感想。（取材自長江雲新聞）
網友分享自己到酒店開房洗衣的感想。（取材自長江雲新聞）

報導也提到記者在武漢一間酒店實際體驗，130元（約18美元）可開4個小時的鐘點房，期間可免費使用酒店內的公共設施，洗衣房還提供洗衣精、熨斗和掛燙機。洗一次衣服需30至50分鐘不等，若同時使用酒店內的所有洗烘衣機，4個小時內能洗烘好十幾鍋衣物，而這樣的洗衣量若送去坊間洗衣店，需要花費大約640元（約88.5美元）。 

網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗，稱自己花50元人民幣就洗了8件羽絨服，「我簡直...
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗，稱自己花50元人民幣就洗了8件羽絨服，「我簡直太聰明了」。（取材自小紅書）

使用酒店的洗衣房的人絡繹不絕，有人表示就是「圖這裡的烘乾機」，也有人說酒店的商用洗衣機高級乾淨，洗起來放心。

報導指，目前新酒店配備洗衣機覆蓋率達78%，部分酒店主動招攬開房洗衣生意，「來洗衣服也要開房，消費我們怎麽會不歡迎呢？」也有酒店開發App網上預約洗衣、查看洗衣進度等服務，還有酒店在洗衣房內增加沙發、鞋油套盒、內衣洗衣精、針線包等更多設施。

網友在酒店鐘點房裡洗衣服，直說房裡的採光好適合拍照打卡。（取材自微博）
網友在酒店鐘點房裡洗衣服，直說房裡的採光好適合拍照打卡。（取材自微博）

不少網民留言稱，「全寢室一塊開房洗澡，平均下來比在學校洗還方便、便宜」、「真是長見識了，真有人這麽做」。

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