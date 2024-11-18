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「撞臉Kobe」 鄭欽文首次回應：某方面像 更多是精神像

中國新聞組／北京18日電
鄭欽文(右圖)被指撞臉NBA球星布萊恩(左圖)。(取材自紅星新聞)
鄭欽文(右圖)被指撞臉NBA球星布萊恩(左圖)。(取材自紅星新聞)

中國網球明星鄭欽文17日一身白色西裝亮相上海參加活動，現場有觀眾提問，如何看待網上說她和NBA球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)很像的言論。對於撞臉布萊恩，鄭欽文首次回應說，網友眼睛真犀利，某些方面像，更多的是精神。

來源：YouTube

紅星新聞報導，鄭欽文對此表示：「說實話當我第一次聽到別人這樣說的時候，我會覺得為什麽，覺得一點都不像，但他們真實的把我曬黑的照片和柯比做對比的時候，我發現網友的眼睛真犀利，確實在某些方面挺像的，但更多的可能是精神方面像，因為柯比的精神非常值得我學習，他的精神會激勵每一位運動員。」

鄭欽文。(取材自微博)
鄭欽文。(取材自微博)

此前，有網友曬出對比圖，稱鄭欽文神似美國籃球名將布萊恩，直呼「太像了」。

有意思的是，在鄭欽文獲得巴黎奧運會網球女單冠軍後，前CCTV5、實況足球解說員王濤分享了一張鄭欽文的照片，表示鄭欽文這張照片拍出了柯比的氣質。

對於鄭欽文的回應，網友們大都稱讚鄭欽文的高情商：「鄭欽文的回應，情商好高」，「這女孩雙商高反應快關鍵是還表達的精準，真的厲害」，「真有文化」，「是精神狀態很像，都很自信，不服輸，心裡有信念」，「姐姐口才是真好情商也是真高」，「每次採訪都是大方得體，對答如流，滴水不漏，可是她也僅僅才21歲，就優秀的發光了，真是樣樣都行」，「我也覺得長得像哈哈」。

NBA球星布萊恩。(新華社)
NBA球星布萊恩。(新華社)

鄭欽文 柯比 巴黎奧運

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