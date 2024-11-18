安徽舒城縣府大院火了 無門卡隨便進還可免費停車

縣政府大院進出無門卡。（視頻截圖）

安徽六安市舒城縣政府大院近日在網上「火了」，大院進出無門卡「隨便進」，自由停車不收費。一名舒城市民說：「從我記事起大門就敞開。」縣長表示，大家都是群眾，沒有不方便。網友親切地稱，比自家小區還容易進出的政府大院。

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央視網報導，舒城縣一位市民說：「從我們有印象記事的時候，大門永遠是敞開的，也沒有看到有人被阻攔在門外。外賣小哥，或者有時候車子沒地方停，群眾進出很方便。」

有評論稱，「小區裡是私產，進出應該嚴格核實。政府大院是為人民服務的地方，的確不應該高門檻。給好政府點讚」。

舒城縣政府的大門完全敞開。（視頻截圖）

對於「火了」之後，舒城縣政府大院還會繼續開放嗎？舒城縣委副書記、縣長王萬喜16日表示，大院會繼續開放，舒城縣政府大院一直以來都是開放的。

舒城縣政府大院進出無門卡。（視頻截圖）

據報導，都說舒城縣政府大院開放給民眾之後，方便了老百姓，但還有網友有疑問，大院好進，縣長容易找嗎？除了停車之外，政府食堂、衛生間這些也開放嗎？

對此，王萬喜表示，舒城縣一直以來都有很多惠民措施，這點歡迎來舒城實地體驗。「衛生間都是公共開放的，不只是縣政府大院，我們的機關單位衛生間也都開放。大院開放不存在什麽方不方便，大家都是人民群眾。食堂這個是大家有選擇的，有人在這裡吃有人在外吃，有不同的食堂制度。」

據極目新聞報導，其實，舒城縣已連續多年在重要節日期間，將城區部分機關、事業單位、社會團體停車場向社會免費開放，解決廣大群眾「停車難」問題，最大限度地保障交通安全、暢通。

有媒體表示，政府大院「容易進」，如果一直以來就是如此，當地人往往並不大驚小怪。因為一般人沒事也不會進去，和普通的院子區別不大。而且，不管是外賣員還是快遞員，他們也在給大院裡的人員服務，得益的還是在裡面生活或辦公的人員。

另據上觀新聞報導，在公眾印象中，不少地方政府和部門都是「高牆大院」。除非是辦事的需要，不然一般市民也不會有進入政府大院的機會。但顯然，這一切都已經是老皇歷了。

早在2018年，河北石家莊正定縣就因為社會車輛可以自由停放在機關單位內，縣政府大樓內的廁所、開水間也免費對外開放，成了「網紅縣城」。近些年來，愈來愈多的地方政府向外界敞開了大門，比如2022年河南 省信陽市委、市政府大院就拆除院牆，讓市民進大院納涼。