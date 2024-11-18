內蒙沙漠2030年前築「光電長城」 種電治沙

庫布齊沙漠上的太陽能發電產業園。（中新社）

黃沙遮天日，飛鳥無棲樹，是人們對內蒙古沙漠過往的印象，但在庫布齊沙漠裡，一排排太陽能板整齊排列著，沙漠也能「種出」綠電，且規模逐漸擴大。官方計畫在2030年前築起一道長約400公里、均寬約5公里的「光電長城」，以達成防沙治沙的功能。

庫布齊沙漠是中國第七大沙漠，位於內蒙古鄂爾多斯市北部，總面積約1.41萬平方公里。該項目位於庫布齊沙漠西側，總投資 約人民幣115億元(約15.8億美元)，規畫光電裝置總容量為310萬瓩（GW）。

在庫布齊沙漠內的朔方新能源大基地工程建設現場，上百台推土機在3萬畝流動沙丘上來回穿梭，工作人員透過鏟高填平的方式，將這裡落差達70米的沙丘平整到落差不超過5米。現場負責人李金裕表示，計畫整體建設期約三年，共分為三期，占地約48.7萬畝，是中國西北地區單體容量最大的太陽能發電基地。

在該基地幾十公里外，已有一座名為達拉特旗光電發電應用領先基地的「光電長城」。該基地從2017年開始建設，由19.6萬塊光電板組成，已建成投產，每年可發綠電達20億度，年節約標準煤炭68萬噸，年減量二氧化碳約165萬噸、粉塵45萬噸。

達拉特旗能源局行政審核辦公室主任李凱表示，防沙治沙與沙漠光電產業融合前景廣闊。光電板不僅能產綠電，還有防沙固沙作用。利用「板上發電、板下修復、板間種植」模式，治理沙漠面積達5萬畝。