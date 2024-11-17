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2年前捐二戰相冊成名 美小伙抵北京獲千萬人「雲接機」

中國新聞組／北京17日電
捐贈二戰相冊的美國當鋪老闆埃文凱爾抵達北京，開啟中國之行。（取材自大眾新聞）
捐贈二戰相冊的美國當鋪老闆埃文凱爾抵達北京，開啟中國之行。（取材自大眾新聞）

明尼蘇達州一間當鋪行的老闆埃文．凱爾（Evan Kail），因將一本關於二次大戰日軍侵華的相冊捐給中國，在中國成名。日前凱爾展開人生第一次中國之旅，並在抵達北京機場時受到民眾歡迎，網路上也有許多網民「雲接機」，「歡迎美國朋友來中國做客」。

綜合大眾新聞、第一現場報導，凱爾之前曾在社群平台上發布影片表示，會在11月16日、捐贈二戰相冊兩周年的日子抵達中國。當他抵達北京首都機場後，現場不但有大批民眾帶著鮮花和卡片接機，網路直播間也有近千萬名網民同步在線接機，刷了一排煙火。

捐贈二戰相冊的美國當鋪老闆埃文凱爾，在北京首都國際機場收到大批民眾送上的鮮花和歡...
捐贈二戰相冊的美國當鋪老闆埃文凱爾，在北京首都國際機場收到大批民眾送上的鮮花和歡迎卡片。（取材自大眾新聞）

凱爾受訪時表示，他將在中國待一個月，對此次中國之行充滿期待，不過由於時間有限，這次不會到山東。

凱爾2022年時在社群平台上求助，稱收到一本二戰相冊，不知道該怎麼處理。一陣子後，凱爾再次發布動態表示，已經將該相冊捐給中國駐芝加哥總領事館，他也獲得中方回贈國禮瓷。據中媒報導，該相冊上含有日本侵華南京大屠殺的照片。

在訪問中國前，凱爾曾在社群平台上表示，捐出二戰相冊這件事，對他產生了深遠的影響，「我從中國和世界各地的許多人那裡，收獲了滿滿的正能量」，「我很高興能夠體驗中國的文化、歷史和人民。我也想看看，這麼多年過去了，相冊的內容發生了什麼變化」。

根據凱爾在2023年公布的相冊電子版，裡面拍攝的地點包含上海、北京、重慶、青島等城市。

許多中國網民表示歡迎凱爾，「感謝外國友人，是你讓世界知道了真相」、「歡迎美國朋友來中國做客，架起友誼的橋梁」、「是不是入境邊檢已經迎接過他了，箱子上有一隻制服熊」、「當時800萬人『雲接機』，這待遇也是相當了得」。

明尼蘇達州 芝加哥 日本

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