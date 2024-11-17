諾貝爾文學獎得主也沉迷微短劇？莫言：不能再看了

莫言15日在廣西南寧參加活動，他在採訪時談到「不能再看微短劇了」。（取材自瀟湘晨報）

諾貝爾 文學獎得主莫言15日在廣西南寧參加「中國文學盛典 駿馬獎之夜」系列活動，他在採訪時談到微短劇，表示自己也曾經看過，現在都會強忍著自己的欲望把它翻過去。

69歲的莫言在採訪影片中先是細數短劇常見的情節，他提到，短劇內容要不就是一個霸道總裁，或者一個身懷絕技的人變成了個裝卸工（裝運搬卸貨物的工作者）、垃圾工（生活垃圾清運工），然後在人家家裡當傻女婿，被逼著退婚，稱這些故事都差不多。

現場有人問莫言是不是看過不少短劇，他回應，刷一次，類似的短劇就全來了，「我現在是看到這個，我就強忍著自己的這種欲望，就是不能再看了，把它翻過去。」

有網友表示，「莫言也看霸道總裁嗎」、「我是一個垃圾工，看我逆襲拿到諾獎」、「現在就是快餐文化，沒營養的東西，消磨時光而已」、「原來莫言和我一樣上頭」、「看後的內疚感和罪惡感和我一樣」。

時間短、節奏快、核心邏輯主打「爽」的網路短劇，在中國已風行近兩年，今年還迎來一系列聚焦於老年人婚姻、家庭溫情及事業再出發的短劇，劇情像是「四五十歲的女主在家被兒子嫌棄，兒子還想讓媽媽嫁人換8.8萬元彩禮，假扮司機的富豪閃亮登場，與女主開啟一段黃昏戀」。

中老年短劇迅速崛起來源於龐大的觀看客群。截至2023年年底，中國60歲以上老年人口達2億9697萬人，占總人口的21.1%。中老年人既需要打發時間，也需要尋找感情出口，為了迎合龐大的消費市場，短劇各方抓住機會，開始費盡心思地為中老年人「造夢」。

不過近期也出現中老年短劇愈演愈誇張，諸如「27歲霸總愛上45歲保潔阿姨」、「50歲的我懷了20歲霸總的孩子」、「保潔老媽無極歸來」等內容誇張的短劇遭下架，顯示近來對中老年短劇的監管收緊。