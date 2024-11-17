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鄭欽文解散微博粉絲群 網讚：遠離「飯圈」樹立榜樣

中國新聞組／北京17日電
鄭欽文解散粉絲群。（取材自微博）
鄭欽文解散粉絲群。（取材自微博）

據中國網球明星鄭欽文原粉絲群成員消息，鄭欽文官方帳號15日解散了能關聯到她主頁的微博粉絲群。據了解，該粉絲群由鄭欽文粉絲自發創建多年，並關聯鄭欽文微博超話和個人主頁。

極目新聞報導，作為中國網球界新生代的璀璨明星，鄭欽文在巴黎奧運會上開創歷史的表現，不僅為她贏得了無數榮譽，更讓她在大眾層面獲得了前所未有的關注。隨之而來的不僅僅是更多的支持者，還有日益龐大的「飯圈」帶來的潛在風險。

據報導，近年來，不良「飯圈文化」對競技體育的侵蝕和危害日益凸顯。一些粉絲在狂熱追捧偶像的過程中，逐漸偏離了體育精神的本質，將關注點從運動員的競技表現轉向了其私人生活、外貌形象乃至社交媒體上的互動。這種畸形「飯圈文化」不僅影響了運動員的身心健康，更對競技體育的健康發展構成了嚴重威脅。國家體育總局對此早有警覺，並多次明確表示要拒絕畸形「飯圈文化」的滲透，鼓勵體育工作者堅持「做好自己」，走正道、樹正風、揚正氣。

報導指出，在這一背景下，鄭欽文解散粉絲群的舉動無疑具有鮮明的示範意義。她以實際行動表明了自己遠離「飯圈」，與粉絲保持適當距離的態度，也為其他運動員樹立了榜樣。事實上，不僅僅是鄭欽文，像楊舒予、樊振東、陳雨菲等同樣擁有大量粉絲的運動員，也曾積極表態抵制不良「飯圈行為」。此前，同樣因巴黎奧運會一戰成名的潘展樂，也解散了自己的粉絲群。這些舉動都表明，競技體育的核心在於展現運動員的不懈拼搏和良好的精神風貌，絕不是在流量數據、粉絲群人數、接機規模等虛榮表象上盲目攀比。

報導說，鄭欽文解散粉絲群的決定，不僅是對自身形象和隱私的保護，更是對競技體育本質的堅守，更是對廣大粉絲的呼籲。

鄭欽文解散粉絲群。（取材自微博）
鄭欽文解散粉絲群。（取材自微博）

鄭欽文 巴黎奧運 微博

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