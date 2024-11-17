國足19日對戰日本 張玉寧誓言「絕不再0：7」 網友冷回

中國隊球員張玉寧（右）14日慶祝進球。(新華社)

中國國足與日本 隊的世界杯亞洲區外圍賽19日晚在廈門舉行，國足已抵達廈門備戰。國足剛打敗巴林，士氣正盛。但此前世足資格賽中曾以0：7創紀錄慘輸日本，再對戰日本，球員張玉寧表示，當時有許多主客觀因素，「現在再跟日本踢多少場比賽都不會再踢出0：7的比分了」他並稱腳踝傷情已經好多了。中國網友則大都繼續看衰：「我滴媽，那是要兩位數了？」

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據央視報導，在15日抵達廈門當天，張玉寧坐輪椅被推出機場，然而張玉寧16日在接受央視「足球 之夜」節目採訪時已能自如行走。對於自己的傷情，張玉寧透露，「比昨天好多了，主要是現在把腫給消下去」。

談及巴林隊的進球被吹以及一分鐘後進球的感受，張玉寧說：「整個過程很有戲劇性，剛剛丟球的時候很崩潰，想著這場西亞之行有可能會帶著遺憾回去。在中圈的時候，我和蔣聖龍還在溝通說『你頂到前鋒的位置上來吧，再加一個中鋒』。海健正好上來，我跟他商量說你踢一下中後衛，讓蔣聖龍上來。剛說完，裁判就開始聽VAR，心裡突然覺得還有希望嗎？然後就吹了。」

張玉寧說，當時大家都覺得跟撿回一條命似的吧，一分鐘以後，通過一些前場配合，海健送上助攻打進了這粒進球。現在也不知道具體怎麼去形容吧，非常激動，這是全隊最後拚搏的獎賞，天道酬勤吧。

機場工作人員用輪椅推著張玉寧。(取材自廈門廣電)

在對陣巴林之前是不是有拿到三分的自信，張玉寧表示是的，特別是在踢完印尼 之後，國足在18強賽上找到了自信，找到了團隊合作的方式包括精神，「哪怕客場再艱難，我們都是帶著拿三分的自信來的」。

對於為什麼國足會在第一場0：7不敵日本這個問題，張玉寧表示，第一場打日本之前對困難有準備，但也有一些客觀的原因，第一場賽前真的沒有做熱身，大巴坐了兩個小時，原本一個小時就能到，結果繞遠路，到場地做了15分鐘熱身就上場比賽。丟球過早，對陣型也有很大打擊。

「現在回到主場客觀因素可以撇開不談，再跟日本踢多少場比賽都不會在踢出0：7的比分了」，張玉寧說。

中國網友仍持續看衰，紛紛留言，「我滴媽，那是要兩位數了？」、「難道還想要0-8？太壞了」、「踢日本0比幾，完全取決於日本的進攻欲望，不是你們能決定的」、「贏了一場而已是不是太高調了」、「坐著就是敢說話」、「放一顆導彈日本海保證我們能贏」。