我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：APEC拜習會 似乎都在講給不在場的川普聽

美貌智商雙在線 21歲美女舞者兼企業家摘后冠 成丹麥第一位環球小姐

國足19日對戰日本 張玉寧誓言「絕不再0：7」 網友冷回

中國新聞組／北京17日電
中國隊球員張玉寧（右）14日慶祝進球。(新華社)
中國隊球員張玉寧（右）14日慶祝進球。(新華社)

中國國足與日本隊的世界杯亞洲區外圍賽19日晚在廈門舉行，國足已抵達廈門備戰。國足剛打敗巴林，士氣正盛。但此前世足資格賽中曾以0：7創紀錄慘輸日本，再對戰日本，球員張玉寧表示，當時有許多主客觀因素，「現在再跟日本踢多少場比賽都不會再踢出0：7的比分了」他並稱腳踝傷情已經好多了。中國網友則大都繼續看衰：「我滴媽，那是要兩位數了？」

來源：YouTube

據央視報導，在15日抵達廈門當天，張玉寧坐輪椅被推出機場，然而張玉寧16日在接受央視「足球之夜」節目採訪時已能自如行走。對於自己的傷情，張玉寧透露，「比昨天好多了，主要是現在把腫給消下去」。

談及巴林隊的進球被吹以及一分鐘後進球的感受，張玉寧說：「整個過程很有戲劇性，剛剛丟球的時候很崩潰，想著這場西亞之行有可能會帶著遺憾回去。在中圈的時候，我和蔣聖龍還在溝通說『你頂到前鋒的位置上來吧，再加一個中鋒』。海健正好上來，我跟他商量說你踢一下中後衛，讓蔣聖龍上來。剛說完，裁判就開始聽VAR，心裡突然覺得還有希望嗎？然後就吹了。」

張玉寧說，當時大家都覺得跟撿回一條命似的吧，一分鐘以後，通過一些前場配合，海健送上助攻打進了這粒進球。現在也不知道具體怎麼去形容吧，非常激動，這是全隊最後拚搏的獎賞，天道酬勤吧。

機場工作人員用輪椅推著張玉寧。(取材自廈門廣電)
機場工作人員用輪椅推著張玉寧。(取材自廈門廣電)

在對陣巴林之前是不是有拿到三分的自信，張玉寧表示是的，特別是在踢完印尼之後，國足在18強賽上找到了自信，找到了團隊合作的方式包括精神，「哪怕客場再艱難，我們都是帶著拿三分的自信來的」。

對於為什麼國足會在第一場0：7不敵日本這個問題，張玉寧表示，第一場打日本之前對困難有準備，但也有一些客觀的原因，第一場賽前真的沒有做熱身，大巴坐了兩個小時，原本一個小時就能到，結果繞遠路，到場地做了15分鐘熱身就上場比賽。丟球過早，對陣型也有很大打擊。

「現在回到主場客觀因素可以撇開不談，再跟日本踢多少場比賽都不會在踢出0：7的比分了」，張玉寧說。

中國網友仍持續看衰，紛紛留言，「我滴媽，那是要兩位數了？」、「難道還想要0-8？太壞了」、「踢日本0比幾，完全取決於日本的進攻欲望，不是你們能決定的」、「贏了一場而已是不是太高調了」、「坐著就是敢說話」、「放一顆導彈日本海保證我們能贏」。

另據九派新聞報導，19日晚間8點，國足將坐鎮廈門白鷺體育場迎戰日本隊，雖然雙方實力懸殊，但比賽球票已售罄。

中國國足抵達廈門備戰日本，兩連勝提氣，超4萬張球票悉數售罄。(取材自澎湃新聞)
中國國足抵達廈門備戰日本，兩連勝提氣，超4萬張球票悉數售罄。(取材自澎湃新聞)

日本 足球 印尼

上一則

習近平首次點名賴清德 中學者：話很重、不抱任何期望

延伸閱讀

改用現金…持「西瓜卡」不能搭日本熊本縣公車及鐵路了

改用現金…持「西瓜卡」不能搭日本熊本縣公車及鐵路了
橫跨4個年號 日皇室最高齡成員三笠宮親王妃101歲逝

橫跨4個年號 日皇室最高齡成員三笠宮親王妃101歲逝
日本女性聲調尖細 比全球標準高八度 專家指為了1目的

日本女性聲調尖細 比全球標準高八度 專家指為了1目的
APEC會見習近平 石破茂對解放軍日趨活躍表擔憂

APEC會見習近平 石破茂對解放軍日趨活躍表擔憂

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11

超人氣

更多 >
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕
美超微會被下市嗎？這一天大限在即

美超微會被下市嗎？這一天大限在即