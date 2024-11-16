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山西一國企聘總監學歷僅中學畢業 網：他爸是李剛？

中國新聞組／北京16日電
招聘公示。（取材自大皖新聞）
招聘公示。（取材自大皖新聞）

山西晉中市左權縣一國企近日公開招聘工作人員的公示，引發網友熱議，在該公司招聘的四名工作人員畢業學校一欄，被聘為直播運營總監的學歷竟是中學畢業。

來源：YouTube

大皖新聞報導，據招聘公告顯示，左權縣開花調文化發展有限公司擬招聘融媒體記者、校企業務專員、直播電商運營總監等五個崗位，學歷要求均為大專及以上。

在網友爭議頗大的直播運營總監一職裡，公示要求工作人員需具備三年以上直播電商從業經驗，具備直播電商MCH運營培訓能力及較強的組織協調能力，能適應經常性全國出差及高強度工作要求。值得一提的是，最後一條指出「特別優秀者，年齡、學歷要求可適當放寬。」

據報導，左權縣開花調文化發展有限公司的一名工作人員表示，這次招聘的直播運營總監是高中學歷，「根據相關規定，該工作人員符合『特別優秀』的要求，所以招聘流程是合理合規的。」

對此，網民表示「他爸是李剛嗎」、「解釋權在我手裡」、「優秀得連個自考不願意去」、「背後水又深又熱」、「別問，問就是太子，問就是合規，問就是關你屁事」。

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