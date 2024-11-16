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阻夜騎？「系統升級」、「回艙保養」鄭州共享單車停運

中國新聞組／北京16日電
馬路上擠滿了夜騎的大學生。（取材自澎湃新聞）
馬路上擠滿了夜騎的大學生。（取材自澎湃新聞）

河南鄭州大學生近日瘋周末「夜騎」50多公里前往開封，11月8日甚至多達約20萬人，驚動官方下禁令，當地三大共享單車也發公告禁超區騎行，河南多所大學紛傳封校。據報導，當地二大共享單車已在鄭州暫停運營，原因是「車輛回艙保養」，另一家則無法開鎖借車。有評論稱，這是當局變相阻止大學生夜騎，目的在維穩。

來源：YouTube

綜合媒體報導，鄭州網友反映，美團單車和哈囉單車周五在App上彈出公告稱，將暫時停止鄭州市的共用單車服務。哈囉單車表示，因「系統全面升級」；美團單車則稱，因「車輛回倉保養」暫停營運。

滴滴青桔雖然沒有發布停運公告，但多名鄭州網友表示，滴滴青桔共享單車掃碼也不能開鎖，顯示「該車暫不可用」。

大學生夜騎後隨意停放的單車。（取材自北京日報）
大學生夜騎後隨意停放的單車。（取材自北京日報）

許多人提到，鄭州已經禁止夜騎一周了，迄今市區還是很難找到共享單車，質疑當局就是怕學生又把單車騎到開封了。

根據X帳號 「Petrichor」分享，將鄭州大學生為了美味的灌湯包集體夜騎開封，改編周杰倫的聽媽媽的話，表示大學生的青春熱血，還在影片中提到多次習近平為「習大大」，並告訴「習大大」他們吃完湯包就會乖乖回去。另有網民稱，應該是20萬人夜騎嚇到中國官方，擔心引發另一波學潮，才藉此理由阻止大學生夜騎。 

對此，有網民表示「堵不如疏」、「現在每一次強加禁止，就是增加一次反彈熱度」、「每天需要騎車代步的打工人好慘」；也有人認同管控，「共享單車亂停亂放，嚴重影響市容，支持相關公司停止運營」。

鄭州 河南 周杰倫

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