失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

生活在美國洛杉磯 的87歲美籍古巴 老人西亞克斯，幾十年來一直在苦苦尋找在中國的同父異母姊姊，並被在美生活的華人馬小六拍成視頻，引發關注。 近日好消息傳來，在馬小六、熱心網友及江門台山、肇慶四會市僑聯等部門的齊力幫助下，西亞克斯同父異母姊姊的後人，已經被成功找到。

紅星新聞報導，西亞克斯的父親是來自廣東江門台山海宴鎮的石秀培，104年前，石秀培離開中國輾轉到古巴，再也沒能回到故鄉。離開中國前，石秀培在江門台山老家已有一個女兒，即西亞克斯的同父異母姊姊，名叫石群葉，已於1976年離世。

「相見很難，緣分來得太遲，這件事如果發生在我母親仍尚在的時代是多麽完美。」石群葉的女兒許國蓮在與西亞克斯的女兒瑪麗莎視頻通話之後，請孫子幫忙，給馬小六發來了這樣一段話。

經歷戰亂、與母親失聯、多次給父親寫信未回…大洋彼岸的這一頭，中國女孩石群葉的人生故事，因為這次越洋尋親被緩緩打開。

馬小六說，幾經輾轉，大家合力尋找到了石秀培的孫女許國蓮，也就是西亞克斯同父異母姊姊的孩子。許國蓮生活在香港 ，今年79歲，她說1920年父親石秀培出洋謀生，石群葉剛剛在廣州出生，母親靠著石秀培不定時寄回家的錢，撫養著石群葉。

1938年的一天，母親去香港領取父親從古巴寄來的匯款，那天日軍轟炸廣州，廣州淪陷，尚未成年的石群葉等不到母親歸來，在街坊鄰居勸說下，石群葉隨著人群逃離廣州，輾轉抵達廣東四會，再也沒有見過母親。後來，她在四會結婚生子，但從未放棄過尋找自己的父母。

許國蓮說，石群葉曾數次返回廣東尋找母親，但住過的老宅早已被炸毀，母親音訊全無。1958年，石群葉回到台山海宴鎮父親的老家，獲得父親在古巴的地址，不會寫字的她通過口述，請當時尚在讀小學的女兒許國蓮代筆給父親寫信，持續寫了6年從未收到父親的回信。帶著無盡的遺憾，1976年，年僅54歲的石群葉去世。

在石群葉去世將近半個世紀之後，當年她最大的疑問，才終於得到了答案。

上世紀50年代，古巴革命爆發，石秀培所在的城市，作為革命發源地，戰亂讓城市的郵政和道路設施受到了嚴重的破壞與中斷，石群葉寫給父親的那些信也許早被踏碎在戰爭鐵蹄之下。

美國時間11月13日，在馬小六的幫助下，許國蓮與西亞克斯的女兒瑪麗莎通了視頻電話，還和石秀培弟弟的兒子石國忠，也進行了視頻通話。