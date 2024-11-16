300元拼團當「名媛」 中國年輕女性玩上癮

各種「一日名媛」場景。（社交平台截圖）

中國社交平台近來出現不少「名媛體驗拍照活動」，以豪華酒店套房等場所為攝影棚，為用戶提供「高定禮服」和「名牌包包」，通過攝影師指導拍出各種「名媛」經典姿勢，打造個人專屬「千金人設」。「拼團名媛」套餐價格從300元（人民幣，下同）到6800元甚至更高。有人質疑造假，有人對「一日名媛」樂此不疲還拍上癮，難以回到自己「不是名媛」的生活。

「6800元，擁有一日名媛體驗卡」，「用三位數變身滬上千金」，「398元可以拍勞斯萊斯嗎」，「超美莊園下午茶，小說女主走進現實」……當下社交平台上，湧現了不少「名媛體驗拍照」相關帖子，配圖往往是高端奢華的環境場景和光鮮亮麗的人物主角。

據潮新聞調查發現，在不少拍攝機構的宣傳語中，似乎最少只需幾百元就能體驗「跨越階層」的感覺。比如，某家機構「千金生日派對」場景宣傳海報顯示：「攝影套餐」半小時598元，相機+手機拍攝，精修4張，提供服裝首飾包包+大花束場景+氣球 布置+手機視頻花絮。也有「自助拍攝+自帶攝影」類別，只提供場景+服裝包包首飾，半小時只需398元。

為充分利用租下的場地，團隊往往排好時間盡可能多地接待多位客戶「拼團」。據了解，參與這類體驗拍照項目的，大多是95後、00後的女生，甚至有不少05後。

「衣服有多套，規定時間內可以隨意換。配飾也有很多，一桌子都是。」另一家拍攝機構工作人員表示可以提供酒店、下午茶、豪車等多種場景拍攝，價格為498元/半小時，若需要妝造額外再加235元。

市場上也有相對貴一些的套餐。比如，社交媒體上某條「我花2488，當了一天假名媛」的視頻中，博主前往了米其林餐廳、泳池酒吧、高爾夫場、酒店套房四個大場景，衣架上掛滿禮服、飾品和「名牌包包」。博主表示，這些名牌都是假的。「一套流程下來，誰都能成為網路上被羨慕的白富美」。

幾個月前，21歲的Bonnie體驗了「名媛拍照」。她花了498元，體驗「半小時酒店客房生日場景拍攝，半小時酒店泳池拍攝」，妝造由自己負責。其中，泳池拍攝位置在廣州瑰麗酒店的高空泳池，風景很好，但她覺得「有一種很深刻的覺得很割裂的感受」，看到旁邊游泳的小朋友們，他們才是這個酒店真正的住客，「這是一種巨大的無力的割裂感」。

酒店套房內的生日場景布置。（取材自潮新聞／Bonnie供圖）

晚上的酒店套房，屋內光鮮亮麗，地上擺著「Happy Birthday」的白粉色KT板，桌上放著兩束199朵的永生花，還有一個草莓蛋糕模具。就這樣，Bonnie在這裡拍完了她的「生日照」。

四川的徐玲（化名）不久前也去體驗了「名媛拍照」，覺得「踩雷」。她說這就像Cosplay一樣，「我花了600塊錢，拍了半小時，可是攝影師非常不專業，拍出來的照片很不滿意」。

據了解，參與「名媛體驗」的不少用戶，有人坦言「就像拍了一套定製寫真，比婚紗照拍攝更具性價比」。不過也不免讓人有「愛慕虛榮」和「打造人設」的嫌疑。

一位用戶在社交平台分享，拍攝結束後，自己並不真正討厭「名媛體驗」的經歷，但無法做到真正喜歡。「『名媛體驗』在一定程度上催化了自己對於外貌的虛榮心。不少人拍過一次後，會二次三次不斷前往，因為人一旦做過美夢，就很難回歸日常」。