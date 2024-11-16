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中國降薪潮吹到群演 時薪只剩12元 網：不夠買杯奶茶

中國新聞組／北京16日電
中國橫店影視城15日起調降群眾演員的基礎費用，群眾演員每天工作10小時，實拿時薪只剩人民幣12.15元。圖為劇組在橫店拍攝古裝微短劇。（中新社）
中國橫店影視城15日起調降群眾演員的基礎費用，群眾演員每天工作10小時，實拿時薪只剩人民幣12.15元。圖為劇組在橫店拍攝古裝微短劇。（中新社）

中國橫店影視城昨天調降群眾演員（臨時演員）的基礎費用，扣除演員公會抽10%，群演每天工作10小時，實拿時薪只剩12.15元（人民幣，下同，約1.68美元），理由是影視業困難、劇組壓力大。消息一出，立即登上微博熱搜，網友吐槽，辛苦站一小時，還買不到一杯奶茶。

中國經濟低迷，降薪潮也吹到影視業最底層的群演。消息傳出後，躍為社群熱門話題，引發網友群起抨擊為何不先降明星的天價片酬，並對群演的低薪表達感慨。

自由亞洲電台報導，業界人士表示，隨著中國大環境不景氣，影視產業也受到波及，劇組削減全體工作人員薪資已成為難以避免的選擇。

橫店影視城位於浙江東陽市，是中國最大的影視基地，有「東方好萊塢」之稱。每天約有20萬群演在橫店尋找拍攝機會，許多人懷抱著明星夢。

據藍鯨新聞報導，近日網傳截圖顯示，橫店影視城群演遭到降薪。

橫店影視城演員公會13日下發通知稱，近年來，影視行業困難重重，各劇組普遍壓力大，為促進橫店影視產業健康發展，演員公會經慎重考慮，對演員收費標準做以下調整：「原群眾演員基礎費用為120元/8小時，超時15元/小時，調整為135元/10小時，超時13.5元/小時。此調整自2024年11月15日開始實施。」

據報導，橫店影視城演員公會確認了上述通知的真實性。多名橫店群演也表示近日收到相關通知，同時還有人表示：「通知上的價格不是到手價，公會還會抽10%的。」

按照調整，橫店群演被降薪後，每天實拿的時薪只剩12.15元，若以每月工作22天估算，橫店群演實拿月薪2673元，僅比東陽市最低工資標準的每月2260元略高。

今年年初，由於中國微短劇暴紅，演員需求激增，橫店群演工資曾出現上漲。據上游新聞報導，春節前後40天的群演基礎報酬一度漲到一天180元。

中國橫店影視城15日起調降群眾演員的基礎費用。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
中國橫店影視城15日起調降群眾演員的基礎費用。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

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