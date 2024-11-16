上海城市碳排冠絕全球…州省級行政區排名 前5都在中國

上海是中國的經濟中心，相應地，其溫室氣體排放量也十分驚人。（新華社資料照片）

本年度的聯合國 氣候大會正在亞塞拜然首都巴庫舉行，「氣候跟蹤聯盟」15日在大會上發布數據指出，上海、東京、紐約、休斯頓、首爾是全球排放溫室氣體最多的城市。而在全球碳排放最多的州省級行政區排名中，前五名都位於中國。

德國 之聲中文網報導，根據最新發布的數據，上海的溫室氣體排放量高達2.56億噸，領先全球所有其他城市，甚至還超過了挪威、哥倫比亞等國家。緊隨其後的是東京，排放量高達2.5億噸。紐約、休斯頓、首爾分別以1.6億噸、1.5億噸、1.42億噸的溫室氣體排放量位列第三、第四、第五位。

據報導，這組數據是由氣候跟蹤聯盟（Climate TRACE Coalition）在巴庫的聯合國氣候大會上發布的。美國前副總統高爾（Al Gore）也是該組織的創辦人之一，該組織通過衛星觀測、地面採樣、AI完善數據等手段，力圖量化分析全球範圍內的二氧化碳、甲烷等溫室氣體，同時也監測氮氧化物、一氧化碳等其他空氣汙染物。今年發布的數據總共涵蓋了全球9000餘個都市區。

該組織還發現，全球共有七個州或省一級的行政區的溫室氣體排放量都超過了10億噸，其中除了排名第六的美國德克薩斯州以外，其他六個都位於中國。

報導稱，氣候跟蹤聯盟指出，全球的二氧化碳和甲烷2023年總排放量比上一年增長了0.7%，達到了612億噸。其中，增幅最大的國家依次是中國、印度、伊朗 、印尼、俄羅斯，降幅最大的則是委內瑞拉、日本、德國、英國和美國。