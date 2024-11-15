花旗攜手上海TourCard 便利觀光客赴中國支付

花旗銀行與上海銀行13日聯合宣布，將通過上海銀行的TourCard為來華境外人士提供便捷易用、經濟且更加無縫的人民幣支付服務。

中新社報導，花旗的美元清算解決方案及全額轉帳服務為上海銀行的TourCard提供支持，確保收款人收到全額資金，無需扣除任何費用。使用這一創新服務，用戶可從其他銀行或機構向其上海銀行的TourCard數字帳戶直接充值，在中國境內結算時獲得輕鬆順暢的支付體驗。

手機錢包已成為中國的主要支付方式，然而，境外來華人 士在中國使用手機錢包常常受到信用卡 受理、昂貴的信用卡中間費和換匯費用等因素的影響。

此次由花旗支持的上海銀行TourCard為用戶提供了獨特的解決方案。用戶通過將上海銀行人民幣虛擬帳戶與上海銀行TourCard應用小程序中的電子錢包關聯，即可在中國直接用人民幣支付。這一過程中，資金的流動通過花旗的全額支付解決方案進行，該方案由Swift Go和花旗專有的Swift Go轉換器實現。

Swift Go是環球銀行金融電信協會（Swift）提供的一個快捷、安全和可預測的小額支付解決方案，用戶可全程掌握支付端到端的情況及相關費用和外匯成本。

花旗全球清算及金融機構支付服務業務負責人戴維·傑納斯（Dawid Janas）說：「我們與上海銀行的這一合作為國際旅行者提供了端到端解決方案，使他們可以在中國各地享受旅行體驗，而不必擔心付款方式。這是我們持續為客戶提供全方位支付解決方案的又一實踐」。