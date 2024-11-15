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雷軍赴珠海航展登運20參觀 網戲稱：小米要造飛機？

中國新聞組／北京15日電
小米創使人雷軍現身珠海航展。(取材自觀察者網)
小米創使人雷軍現身珠海航展。(取材自觀察者網)

小米公司創辦人雷軍14日出現在珠海航展，他還獲軍方安排登上運油20參觀。雷軍事後在微博發文稱「第三次看航展、飛行表演非常精彩…」，由於近期低空經濟正火熱，不少網友留言「小米什麼時候造飛機」、「造台年輕人的飛機吧」。

來源：封面新聞

港媒報導，雷軍到珠海出差順便參觀航展，他參觀了國產大客機C919，以及殲16、運20等戰機。本屆航展，是解放軍空軍首度展示運20飛機貨艙，並對公眾開放預約參觀。因其運20機體外觀寬大圓潤，網友還為它起了個「胖妞」的外號。

雷軍此次現身航展，也讓市場對小米是否將參與目前火熱的低空經濟賽道充滿期待。在今年4月的2024北京車展上，雷軍曾親自到訪小鵬匯天飛行汽車展台，參觀小鵬匯天「陸空一體式飛行汽車」，並與小鵬汽車創辦人何小鵬交流飛行汽車相關問題。而小鵬「飛車」目前在珠海航展第二展區展出，並進行飛行演示。

小米的電動車SU 7已經在市場斬獲10萬輛銷量，令網友對小米的「跨界」充滿想像。不少網友在雷軍的微博留言「雷總你不會想造飛機吧」、「這是要進軍飛機產業的節奏」、「出輛小米飛機吧」。

雷軍14日在微博上發文稱航展十分精彩，並配上一張圖片，「到珠海出差，隨便看了一下航展，這是我第三次看航展。今天非常不巧，碰到下雨，飛行表演依然正常進行，非常精彩。」他還稱，此次到廣州將攜小米SU7 Prototype 參加廣州車展，並舉辦發布會。

小米 微博 電動車

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