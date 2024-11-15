「天才學生」16歲就研發火箭？中國科協：查無此人

一名16歲中學生何某自稱為「中國科協青少年科技研究工作室正高級負責人」，圖為他百度頁面所附的照片。(取材自百度)

日前才有江蘇17歲職校女學生「天才少女」姜萍，後被認定違反比賽規則被撤銷資格。中國網上近期又流傳一份簡歷，一名16歲中學生何某自稱是「中國科協青少年科技研究工作室正高級負責人」，還設計過運載火箭方案；對此中國科協回應，旗下並無此工作室，何某與中國科協無關。

這份網上流傳的簡歷不只寫何某是「中國科協青少年科技研究工作室正高級負責人」，他還是中國宇航學會會員、中國生物工程學會會員、中國機械工程學會會員。針對這些豪華的經歷，有網友提出質疑，認為有造假嫌疑。

澎湃新聞報導，經查在一個名為「荔省青少年科研活動小喇叭」的微信 公眾號上，刊文介紹何某是中國科學技術協會備案登記的青少年科技研究工作室總負責人及總工程師，同時也是廣東實驗中學荔灣學校研究員、中國宇航學會會員、中國生物工程學會會員、中國機械工程學會會員。

該青少年科技研究工作室另有兩位成員，該文章寫道，在還是工作室前身的研究團隊時代時，他們已經發表了五篇國家級期刊論文，對標SCI期刊論文標準的四篇論文，設計過運載火箭方案，參加2024年中國航天大會等重要活動。14日發現，引發關注的公眾號目前已無法搜索到。

中國科協辦公廳相關部門表示，旗下並沒有所謂「青少年科技研究工作室」；另外一名中國科協青少年科技中心也回應，從沒有設立過「青少年科技研究工作室」，也沒有聽說過這名16歲的負責人何某。

對於何某個人資料中提到擔任研究員的廣東實驗中學荔灣學校，該校工作人員表示，從未招過16歲的研究員。廣州南方學院番禺附屬中學方面工作人員則表示，沒有聽說本校學生或教師有從事設計運載火箭的相關資訊。