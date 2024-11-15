國家力量運作？樊振東、馬龍、陳夢紛傳1個原因「被退賽」

樊振東自巴黎奧運後，沒參加過任何國際比賽。（新華社）

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）將在20日至24日於日本福岡舉辦年終賽，由世界排名前16名的單打選手及前8的雙打組合競逐冠軍，但WTT官方卻宣布，巴黎奧運 男子及女子單打冠軍樊振東、陳夢，以及傳奇球手馬龍退賽。不少網民質疑，球員們是受制於國家的「某種力量」而「被退賽」，目的是為新世代球手讓路。

綜合香港01、澎湃新聞報導，WTT年終賽中國隊參賽陣容雖有王楚欽 、孫穎莎 等人氣選手，但在今年巴黎奧運拿下金牌的樊振東、陳夢都不在名單內，傳奇球手馬龍也退賽，賽會和三名球員都沒有公布退賽原因，引發球迷議論。

有網友整理出今年9至11月四站WTT的退賽情況，表示共有30人、合計49次退賽，其中有13次退賽獲0分，全為中國球手；其餘36次則獲豁免，且全為外國球手，暗示中國球手被打壓。也有人認為球員們是受制於「國家力量」而被迫退賽。

事實上，頂尖運動員所背負的期待和壓力往往是外界難以想像的。樊振東曾在採訪時提到，「當大家理所應當覺得我沒問題時，我反而認為此刻的自己壓力最大。好像是（團體賽）大家都覺得我這一分已經揣兜裡了，但我自己一摸兜，裡面還什麼也沒有。」

而樊振東在巴黎奧運結束後選擇給自己一些休息時間「梳理自己」，沒有參加任何國際比賽，而球迷們也在期待他休息調整後能滿血歸來。