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國足贏了還是絕殺 客場上演「金色3分鐘」 但央視仍沒播

中國新聞組／北京15日電
國足在世界杯亞洲區預賽絕殺巴林，以兩連勝戰績躋身小組前四。（取材自鳳凰網體育）
國足在世界杯亞洲區預賽絕殺巴林，以兩連勝戰績躋身小組前四。（取材自鳳凰網體育）

國足贏了！還是絕殺。北京時間11月14日晚，2026年世界杯亞洲區預賽18強賽第三階段C組第5輪展開角逐，中國男足客場「意外」地以1：0反絕殺巴林，以兩連勝戰績躋身小組前四。從巴林絕殺球被判定越位到張玉寧輕鬆推射得分，國足從「黑色3分鐘」首次嘗到「金色3分鐘」的勝利滋味，中國媒體形容國足「從地獄到天堂」，終於看到國足在世界杯出線的希望。

據文匯報報導，「黑色3分鐘」從天堂到地獄的滋味，中國足球品嘗過不止一次。從地獄到天堂的「金色3分鐘」，這卻是第一次。 

11月14日晚，國足客場對巴林隊一戰進行至第86分鐘54秒，巴林隊將球送入禁區，阿里·哈拉姆胸部停球推射破門。就在巴林球迷為這絕殺球歡欣鼓舞之際，VAR（影像輔助裁判）迅速判定哈拉姆進球前越位在先，使剛在「鬼門關」走了一遭的中國男足奇蹟般地給了對手致命一擊。

傷停補時第5秒，國足通過配合撕開對方右路防線，無人防守的張玉寧中路輕鬆推射得分。短短3分鐘內，國足品味人生百態。

報導稱，國足在18強賽開局三連敗如同噩夢，但在連勝印尼隊和巴林隊之後，已在C組積分榜上與暫列二、三位的澳洲隊和沙特阿拉伯隊同積6分，以淨勝球劣勢排名小組第四。更讓人沒想到的是，中國隊成了除日本隊之外本組唯一拿到兩場勝利的球隊。

而就在一個月前，外界因三連敗猛烈抨擊國足主帥伊萬科維奇。但兩連勝不期而至，證明「中國男足還活著」，伊萬科維奇也證明了自己的能力，看到了一絲進軍世界杯的希望。

相較於結果，國足通過勝利收獲的自信無疑更為珍貴。在外界極度看衰國足下，比賽開始後，中國隊開場僅11分鐘就利用前場搶斷快速發起進攻，在幾項關鍵進攻數據方面，甚至還略占優勢，如射門次數（7比6）、射正次數（3比1）均多於對手。

「這場比賽我們準備得很好、很充分。對手雖然很強，但我們也一樣，而且大家非常團結。最後的進球是對全隊奮力拼搏的獎賞，我為所有人感到驕傲。」連續兩場世預賽進球的張玉寧賽後說，在18強賽開局慘敗日本，給球隊帶來了沉重的打擊，但大家始終保持清醒，「今天我們又一次站在這里收獲了勝利，感謝所有支持中國男足的人」。

拿下了這場寶貴的勝利後，國足將連夜趕回國內，備戰19日主場對陣日本隊的比賽。如今躋身小組前四，打入下一階段附加賽，這個夢想不再是空想。 

另據直播吧報導，此役是國足近一年首次零歸化首發，也是伊萬科維奇執教國足的首次。不過央視仍未直播此役。據了解，18強賽前四輪，央視均未直播。

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