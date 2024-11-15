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歐美車系又爆雷 天津最大奧迪4S店倒閉 逾千車主維權

中國新聞組／北京15日電
圖為涉事的奧迪4S店。（視頻截圖）
圖為涉事的奧迪4S店。（視頻截圖）

中國電動車年產量首破千萬輛之際，歐美車系在中國似乎吃不消了，頻傳閉店。最新一起是「天津最大奧迪4S店閉店」，車主維權無門，合計金額過億，維權群已超1000多人。公司方表示：銀行抽回貸款，導致資金鏈斷裂。有記者多次致電該門店及相關公司，電話均無人接聽。

紅星新聞報導，多位車主表示，在該門店的保養套餐、儲值金均來不及使用，還有車主因購車後並未收到門店承諾的返利而將之告上法庭。更有車主表示，自己交了80萬元的購車款，如今無法提車。

車主傳來的閉店通知顯示，因合作多年的銀行突然抽回貸款，4S店資金鏈斷裂，11月12日起停止營業，目前正在尋求解決方案，12月12日前給出答覆。

閉店的門店為天津市西青區中北鎮的永濠奧迪4S店，主體公司為天津市永濠奧達汽車銷售服務有限公司，是天津市永濠集團有限公司的全資子公司。該店建築面積有18000平方米，銷售展廳3000平方米，是天津規模最大的奧迪4S店。

天津的劉女士稱今年6月底說在該店買了車，還額外花了5000元買了6年12次的保養套餐。此外，她當時用二手車置換的新車，因為二手車估價較低，門店就送了她1000元的儲值金。結果，她剛給車做了首保，這家店就閉店了。

劉女士稱，她在11月9日去了這家店，發現前台和銷售人員全都走了，只有幾個保養的師傅還在。目前，她們的維權群已經超過1000多人。

天津的賈先生則表示，今年6月底，他花了40多萬元在永濠奧達買了一台車，購車時永濠奧達承諾將在3個月內返利7.55萬元。賈先生的報價單中備註 「反7.55萬元」，但沒有蓋上永濠奧達的公章。後來，賈先生並未收到返利，於10月份將永濠奧達訴上法庭，目前已獲法院受理，尚未開庭。賈先生說，和他一樣未收到返利的車主大約有二、三十人，每個人應獲得的返利基本上超過5萬元。

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