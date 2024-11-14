「最近虧麻了」…上海00後炒股4年賺5000萬 走紅後受干擾

李南坦言走紅後生活受干擾。（視頻截圖）

A股市場的火爆，一度引起大量不炒股的市民的關注。上海廣東路的「00後」股民李南受訪時稱「炒股4年賺了人民幣5000萬（約690萬美元）」，熱度居高不下，不過，他最近「虧麻了」。

海報新聞報導，李南18歲高中畢業後進入股市開始炒股，他表示，很大程度上也算是受到了家人的影響；起初和高中同學一起炒股，李南和同學分別投入了5000多元，「兩個人的錢放到一起，都賺了。﹁後來，他累計獲得家庭40多萬元的支持。

至於從什麼階段開始實現收益的，李南說：「肯定是之前有積累，主要爆發期還是在（今年）9月24日之後。」

據報導，李南表示，大學學的是風險評估專業，「就是喜歡研究摸索（股市）。」他炒股既有高人指點，也靠自己領悟、琢磨，「就跟上課學習一樣，課本要看，老師講課也要聽，不懂的也要找同學去問。」

至於「炒股4年賺5000萬」一事，李南說：「不到（5000萬），而且上周虧麻了。」至於具體虧了多少時，李南表示不希望再提及具體數字，「如果都是股民的話，他們看看還好，但是現在已經引起了很多不炒股的人都來關注這件事情，我覺得影響不太好，我也就不想再多說了。」

報導指出，李南直言現在的網絡輿論已經嚴重影響了他的生活。「我這兩天本來就虧了個大的，在網上還要被人各種指指點點的，我心裡肯定也難受，壓力也大。因為我不是在賭，我是把（炒股）當成一份事業來做的。『00後』也有很多創業很牛的人，其實都是在做自己熱愛的事，我並不覺得像網上說的那麼玄乎。」

李南在引起關注的視頻中，曾提到，目標是賺一個億、買法拉利。對此，李南說，「我最終目標是要上龍虎榜。我們這個行業裡面有一類人被稱為游資，我想成為游資，就是炒股很厲害的人。我肯定還要繼續做下去（炒股）。」