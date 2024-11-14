我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「堵車費」捲土重來 明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

「最近虧麻了」…上海00後炒股4年賺5000萬 走紅後受干擾

中國新聞組／北京14日電
李南坦言走紅後生活受干擾。（視頻截圖）
李南坦言走紅後生活受干擾。（視頻截圖）

A股市場的火爆，一度引起大量不炒股的市民的關注。上海廣東路的「00後」股民李南受訪時稱「炒股4年賺了人民幣5000萬（約690萬美元）」，熱度居高不下，不過，他最近「虧麻了」。

海報新聞報導，李南18歲高中畢業後進入股市開始炒股，他表示，很大程度上也算是受到了家人的影響；起初和高中同學一起炒股，李南和同學分別投入了5000多元，「兩個人的錢放到一起，都賺了。﹁後來，他累計獲得家庭40多萬元的支持。

至於從什麼階段開始實現收益的，李南說：「肯定是之前有積累，主要爆發期還是在（今年）9月24日之後。」

據報導，李南表示，大學學的是風險評估專業，「就是喜歡研究摸索（股市）。」他炒股既有高人指點，也靠自己領悟、琢磨，「就跟上課學習一樣，課本要看，老師講課也要聽，不懂的也要找同學去問。」

至於「炒股4年賺5000萬」一事，李南說：「不到（5000萬），而且上周虧麻了。」至於具體虧了多少時，李南表示不希望再提及具體數字，「如果都是股民的話，他們看看還好，但是現在已經引起了很多不炒股的人都來關注這件事情，我覺得影響不太好，我也就不想再多說了。」

報導指出，李南直言現在的網絡輿論已經嚴重影響了他的生活。「我這兩天本來就虧了個大的，在網上還要被人各種指指點點的，我心裡肯定也難受，壓力也大。因為我不是在賭，我是把（炒股）當成一份事業來做的。『00後』也有很多創業很牛的人，其實都是在做自己熱愛的事，我並不覺得像網上說的那麼玄乎。」

李南在引起關注的視頻中，曾提到，目標是賺一個億、買法拉利。對此，李南說，「我最終目標是要上龍虎榜。我們這個行業裡面有一類人被稱為游資，我想成為游資，就是炒股很厲害的人。我肯定還要繼續做下去（炒股）。」

上海「00後」股民李南稱炒股4年賺5000萬，但最近「虧麻了」。（視頻截圖）
上海「00後」股民李南稱炒股4年賺5000萬，但最近「虧麻了」。（視頻截圖）

上一則

山西縣府千萬造假樹 遭整改連夜拆 網友罵翻

下一則

「帶華北豹回歸北京」 中國15歲少年COP29談生態守護

延伸閱讀

上州巴士翻覆 2中國受傷遊客獲領館幫助 感到溫暖

上州巴士翻覆 2中國受傷遊客獲領館幫助 感到溫暖
五月天上海場出狀況 阿信唱一半瞬間變臉

五月天上海場出狀況 阿信唱一半瞬間變臉
川普當選後 馬斯克母親現身上海代言中國品牌床墊

川普當選後 馬斯克母親現身上海代言中國品牌床墊
五月天阿信在上海唱一半變臉 內幕曝光認「困難重重」

五月天阿信在上海唱一半變臉 內幕曝光認「困難重重」

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼