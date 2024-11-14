「帶華北豹回歸北京」 中國15歲少年COP29談生態守護

圖為高士清等人找尋華北豹。（取材自中新網）

「面對氣候變化，面對棲息地被破壞的動物，面對瀕危物種，我們需要從今天就開始行動！」來自中國的15歲高中生、中華環保聯合會環境小衛士高士清在聯合國 氣候變化大會上如此呼籲。

中新網報導，「聯合國氣候變化框架公約」第29次締約方大會（COP29），本月11日至22日在阿塞拜然首都巴庫舉辦，高士清是在12日舉行的「促進公眾氣候行動的中國解決方案」邊會活動上，提出充滿力量的呼籲。

高士清表示，華北豹(俗稱金錢豹)原始棲息地就在北京，作為頂級掠食者，扮演著維持生態平衡的重要角色。然而，由於人類的過度開發，其棲息地被不斷蠶食，種群數量急劇減少；早在2005年，華北豹已在北京地區幾近消失，北京失去了這一明星野生動物。

貓盟「帶豹回家」項目由此誕生。報導指出，高士清解釋說，這一項目並非將豹群直接引入北京，而是希望通過生態廊道的建設，讓豹群自然擴散回歸；這樣不僅讓華北豹回到牠們的原始棲息地，也會改善太行山和燕山一帶的生態環境，重建生態平衡，為動物提供連通的生活空間。

報導稱，談及自己2016年加入貓盟該項目時的經歷，高士清回憶道，他主要參與調查華北豹在北京北部山區的食物鏈狀況，項目的第一步是「找到豹子」，藉由紅外相機技術，布設山野監測網格，採集動物活動數據。2016年，團隊在山西發現一個穩定的豹群，約有40隻，距離北京400公里，這一發現讓他們看到了希望。2020年，河北駝梁保護區也記錄到華北豹的蹤跡，距北京僅300公里，表明豹群在向北京方向緩慢擴散。