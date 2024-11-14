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江西25歲媽懷9胞胎 醫憂風險：最多保2個

中國新聞組╱綜合報導
侯女士和丈夫。(取材自紅星新聞)
侯女士和丈夫。(取材自紅星新聞)

江西南昌25歲侯女士近日到醫院做超音波檢查，他說剛懷孕時看到是三胞胎，再次檢查是八胞胎，沒想到最近一次檢查發現是九胞胎，這也讓她頓時成了媒體關注話題，「之前是擔心懷不上，現在一下就懷了九胞胎，驚喜來得有些太突然。」

華商報大風新聞報導，江西省婦幼保健院帥玲燕醫師出具的超聲檢查單顯示，侯女士子宮內顯示九個孕囊緊靠，分別見九個胎芽，均見原始心管搏動。超聲檢查，宮內早孕，多胎妊娠，考慮九絨毛膜可能性大，雙卵巢增大。檢查單顯示，九個孕囊中，最大的304平方毫米，最小的68平方毫米。陜西一位資深醫師受訪表示，這種情況在中國確實罕見。

侯女士表示，因結婚近一年都沒有懷孕，今年10月遵醫囑注射了促排卵藥物。10月底到醫院檢查，發現懷孕，當時看到是三胞胎，她十分開心；11月初複查，結果為八胞胎，近日繼續檢查，顯示竟然是九胞胎。

侯女士老公胡先生也難掩喜悅之情，但也糾結妻子吃不消，「擔心我老婆的身體，她現在每天都孕吐，現在的心情很忐忑，接下來聽聽醫師的意見，看如何保胎。」

據報導，侯女士懷有九胞胎的消息訊息成為網友關注焦點，也羨煞不少人，「怎麼做到的，一次懷那麼多？」還有人開玩笑說，「八個瑞士捲都不夠分了」，還有人說「以後剪指甲要剪160個」，侯女士回應：「錯了，不是160個，而是180個，自己也要算進去。」

不過湖南省婦幼保健院國際醫療部主任醫師田輝認為，懷九胞胎對於產婦風險極大，「一般來說，常規三胎或三胎以上的妊娠我們就建議減胎了。」侯女士就診醫院的相關醫師也表示，生殖醫學中促排卵治療的目標是單胎妊娠，出現九胞胎是意外，對產婦和胎兒都會帶來風險，下一步要進行減胎治療，「最多保兩個」。

陜西一位資深醫師受訪表示，這種情況在國內確實比較罕見。(取材自華商報大風新聞)
陜西一位資深醫師受訪表示，這種情況在國內確實比較罕見。(取材自華商報大風新聞)
檢查單顯示，9個孕囊中，最大的304平方毫米，最小的68平方毫米。(取材自華商報...
檢查單顯示，9個孕囊中，最大的304平方毫米，最小的68平方毫米。(取材自華商報大風新聞)

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