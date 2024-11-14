上班要穿樓、飛天 小哥視頻帶火重慶 外國網友也朝聖

外國網友尋著視頻來渝重走小哥「上班路」。（取材自上游新聞）

近日，重慶攝影師盧津金將自己上班通勤的過程發到網上，在國外火了，視頻在同一個平台超過3600萬點擊量，也為盧津金一個月收獲了25萬「粉絲」；外國網友們被他的通勤節奏驚呆了：「天哪，上個班要軌道『穿樓』、公交『飛天』，這都不止8D了吧」，紛紛尋著視頻來渝重走小哥「上班路」，其中不乏數百萬粉絲的大V，也帶火了重慶。

上游新聞報導，家住重慶的盧津金認為，自己每天上班的過程非常有趣，便拍了通勤影片放上網。跟隨他的鏡頭，他先要從所居住的18層樓下到12層，因為12層是他們這棟樓的ground floor（底樓），意味著住12層以下的居民要出門，就得先爬到12樓才行。

接著，他搭乘軌道交通，入口很像一個防空洞，軌道則像是一架很酷的過山車，先穿過一棟居民區，接著又穿過一個居民區。終於他下了軌道，到達一座城市廣場，卻不是踏在地面上，而是身處22層樓，往下看，河邊車道上的車流一覽無遺。下班後，盧津金說，回家就坐公交車吧！鏡頭一轉，他人在車上，車卻高入天際，有大約20層樓那麼高。

據報導，盧津金的視頻發出後，讓大家明白重慶打工人每天的通勤這樣「跌宕起伏」，也引起了各國網友的極大興趣，視頻一發出來就火了，有3600萬點擊量，400多萬點讚，2.7萬多條評論，網友大多來自美國、英國、加拿大 、澳洲 以及非洲。

網友看了紛紛表示，「重慶人太聰明了，可以在如此複雜的地形中建設這麽多交通設施」「真的很像星球大戰裡的場景，太賽博朋克了」、「重慶就像一場狂熱的夢境，即使在不斷往下走，你也總是會往上」。

還有不少外國網友跟著視頻來到重慶，想要走一趟盧津金的「上班路」。事實上，盧津金是一名職業攝影師，他說其實這並非自己真正的上班之路，只是選擇一個普通重慶人都經歷過、有代表性的出行路線，略帶誇張地用講故事的形式演繹出來，向全世界展示家鄉重慶富有層次感的地形地貌和獨特的交通方式，「希望大家都能愛上重慶」。